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Сати Казанова рассказала о «лотосовых родах»

11 ноября
2024 год

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11 ноября 2024
Недавно 42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой. В интервью изданию StarHit она рассказала, как прошли необычные «лотосовые роды», когда пуповину не отрезают, а ждут, пока она засохнет и отпадёт сама. Правда, Сати выбрала упрощённый и более безопасный вариант: пуповину ребёнку перерезал муж артистки Стефано Тиоццо после «золотого часа» — первых 60-ти минут после рождения малыша.

Сати Казанова рассказала о «лотосовых родах»

«Роды прошли замечательно, бархатно, мягко. Они были настолько красивыми, что у мужа создалось ощущение, будто мы находимся не в больничном родовом блоке, а в храме. У нас были замечательные акушеры-гинекологи. Даже без моих просьб они накупили цветов, свечек, эфирных масел… Свет был приглушен. Для меня набрали огромную ванну с водой, и она действительно сильно облегчила схватки. Выглядело все волшебно! И хотя мне было совсем не до эстетики, я себя ощущала как в сакральном месте. Неожиданностей не случилось, все прошло гладко! Похоже, я одна из тех рожениц, которые еще до выхода из больницы говорят: «Хочу вернуться за вторым». Ушла именно с таким чувством», – поделилась Сати.

Сати Казанова рассказала о «лотосовых родах»

Она отметила, что чувствует себя пока «слабенько»: «Если честно, я даже не ожидала, что после родов будет так. Странное состояние: физически я как будто не вернулась в свое тело, словно оно на шарнирах, немного разваливается… Конечно, пока постоянный недосып — ночью я встаю минимум три раза кормить малышку. Знаю, что потихонечку мы наладим режим, но ближайшие месяцы собираюсь точно быть с доченькой в этом коконе. А дальше постепенно и бережно начнем социализироваться. Сейчас через день ко мне приходит послеродовая доула, помогает восстановлению: делает массажи, подвязывает таз и живот севальником. На удивление это круто работает!»

Сати не стала раскрывать, как назвала дочку, но рассказала, чем руководствовалась при выборе имени: «Имя было выбрано согласно дате и времени рождения, положению планет и накшатрам (кто разбирается в астрологии, понимает, что это важно). Для нас было важно, чтобы имя имело смысл, чтобы оно соответствовало времени и обстоятельствам рождения. Имя должно быть счастливой звездой для малышки, а не просто красивым сочетанием букв или слов, услышанных в каком-то сериале». Известно, что для новорожденной выбрали редкое имя на санскрите.
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