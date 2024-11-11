Сати Казанова рассказала о «лотосовых родах»

Недавно 42-летняя Сати Казанова
впервые стала
мамой. В интервью изданию StarHit она рассказала
, как прошли необычные «лотосовые роды», когда пуповину не отрезают, а ждут, пока она засохнет и отпадёт сама. Правда, Сати выбрала упрощённый и более безопасный вариант: пуповину ребёнку перерезал муж артистки Стефано Тиоццо
после «золотого часа» — первых 60-ти минут после рождения малыша.
«Роды прошли замечательно, бархатно, мягко. Они были настолько красивыми, что у мужа создалось ощущение, будто мы находимся не в больничном родовом блоке, а в храме. У нас были замечательные акушеры-гинекологи. Даже без моих просьб они накупили цветов, свечек, эфирных масел… Свет был приглушен. Для меня набрали огромную ванну с водой, и она действительно сильно облегчила схватки. Выглядело все волшебно! И хотя мне было совсем не до эстетики, я себя ощущала как в сакральном месте. Неожиданностей не случилось, все прошло гладко! Похоже, я одна из тех рожениц, которые еще до выхода из больницы говорят: «Хочу вернуться за вторым». Ушла именно с таким чувством»
, – поделилась Сати.
Она отметила, что чувствует себя пока «слабенько»: «Если честно, я даже не ожидала, что после родов будет так. Странное состояние: физически я как будто не вернулась в свое тело, словно оно на шарнирах, немного разваливается… Конечно, пока постоянный недосып — ночью я встаю минимум три раза кормить малышку. Знаю, что потихонечку мы наладим режим, но ближайшие месяцы собираюсь точно быть с доченькой в этом коконе. А дальше постепенно и бережно начнем социализироваться. Сейчас через день ко мне приходит послеродовая доула, помогает восстановлению: делает массажи, подвязывает таз и живот севальником. На удивление это круто работает!»
Сати не стала раскрывать, как назвала дочку, но рассказала, чем руководствовалась при выборе имени: «Имя было выбрано согласно дате и времени рождения, положению планет и накшатрам (кто разбирается в астрологии, понимает, что это важно). Для нас было важно, чтобы имя имело смысл, чтобы оно соответствовало времени и обстоятельствам рождения. Имя должно быть счастливой звездой для малышки, а не просто красивым сочетанием букв или слов, услышанных в каком-то сериале»
. Известно, что для новорожденной выбрали редкое имя на санскрите.
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