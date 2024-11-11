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Эко-алармист, убеждённый холостяк и выживший: За что мы любим Леонардо ДиКаприо

11 ноября
2024 год

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11 ноября 2024
Сегодня один из самых прекрасных актёров современности, любимец Мартина Скорсезе и 20-летних моделей Леонардо ДиКаприо празднует 50-летний юбилей. Кино-Театр.Ру перебирает старые фотографии и вспоминает самые интересные факты из биографии Лео.

Эко-алармист, убеждённый холостяк и выживший: За что мы любим Леонардо ДиКаприо

Своим старомодным именем ДиКаприо обязан великому тёзке Леонардо да Винчи. Именно его картинами любовалась беременная мать актёра во флорентийской галерее Уфицци, когда почувствовала первые толчки ребёнка. Однако голливудским агентам имя Леонардо казалось препятствием на пути карьерного роста. Когда в начале 80-х Лео прошёл сотню проб и не получил ни одной роли, агент предложил ему поменять его "заморское" имя на более привычный для американского слуха псевдоним. К счастью, Лео не последовал этому совету.

Эко-алармист, убеждённый холостяк и выживший: За что мы любим Леонардо ДиКаприо

После роли в фильме «Титаник» ДиКаприо превратился в секс-символ и пример для подражания далеко за пределами Америки. Одной из самых узнаваемых черт актёра в те годы была его стрижка. И если верить изданию BBC (ныне запрещённому в России), в начале 2000-х в Кабуле талибская милиция арестовала 28 парикмахеров, которые стригли клиентов "под ДиКаприо". Причиной арестов стала популяризация противоречащих исламским традициям западных веяний.

Эко-алармист, убеждённый холостяк и выживший: За что мы любим Леонардо ДиКаприо

Лео — последовательный эко-алармист, начавший беспокоиться о климатических изменениях на пару десятилетий раньше многих своих коллег и единомышленников. В 24 года актёр основал фонд LDF, который занимается повышением осведомлённости о глобальном потеплении, и с тех пор ДиКаприо находится в плотном контакте с учёными, политиками и активистами, занимающимися поиском решений этой проблемы. А также постоянно призывает руководство корпораций-гигантов встать на передовую в борьбе за наше с вами будущее.

Эко-алармист, убеждённый холостяк и выживший: За что мы любим Леонардо ДиКаприо

ДиКаприо ни разу не был женат и у него нет детей. Несмотря на бешеную популярность и обременительный статус секс-символа Лео каким-то образом избегал громких скандалов, связанных с его личной жизнью, тихонечко меняя одну модель на другую. Пока общественность не обратила внимание на то, что у подружек Лео есть очень конкретный срок годности: актёр расставался со своими пассиями, как только они приближались к 25-летнему возрасту. Это обстоятельство породило презабавнейшую теорию, которую пару лет назад высказала канадская комедиантка Кэтрин Райан. Кэтрин предположила, что ДиКаприо психологически застрял в 23-летнем возрасте, когда на него свалилась мировая слава после выхода «Титаника».

Эко-алармист, убеждённый холостяк и выживший: За что мы любим Леонардо ДиКаприо
фото: Джеймс Кэмерон, Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет на съёмках "Титаника"

Отреагировав на новость о том, что 48-летний актёр встречается с 19-летней моделью, Кэтрин пошутила: «Кажется, у него "титаническая" травма. Он встречается с женщинами так, как будто он всё ещё в том возрасте, когда он снимался в этом фильме. И заметьте: он всегда проводит все отпуски на яхте. Чуваку необходим сеанс ДПДГ». В прошлом году актёр остановил свой выбор на 24-летней итальянской модели Виттории Черетти, и СМИ радостно принялись шутить, что старушке недолго осталось нежиться в лучах любви и внимания Лео. Но, кажется, айсберг тронулся, и Лео чуточку повзрослел — в июне Виттории стукнуло целых 26 лет, но актёр её пока не бросил.

Эко-алармист, убеждённый холостяк и выживший: За что мы любим Леонардо ДиКаприо
фото: Виттория Черетти

Подобно своему персонажу Хью Глассу из «Выжившего» актёр несколько раз был на волосок от смерти. Во время занятий дайвингом в Южной Африке в клетку к Лео заплыла огромная белая акула. «Она протиснулась туда наполовину через верхний люк. Я упал на дно клетки и лёг плашмя, а она щелкала пастью на расстоянии вытянутой руки от моей головы. А потом выплыла обратно. У меня есть видео. Это кошмар».

Эко-алармист, убеждённый холостяк и выживший: За что мы любим Леонардо ДиКаприо

Потом у Лео был незабываемый полёт в Россию, во время которого на глазах актёра взорвался двигатель самолёта авиакомпании Delta. «Я сидел в бизнес-классе, смотрел в окно, и вдруг крыло превратилось в огненный шар. Я был единственным, кто видел момент взрыва турбины. Они выключили все двигатели на пару минут и самолёт начал беззвучно планировать. И никто ничего не говорил. Полный сюр. Потом они снова запустили двигатели и мы совершили аварийную посадку в аэропорту Кеннеди».

Эко-алармист, убеждённый холостяк и выживший: За что мы любим Леонардо ДиКаприо

Был ещё случай во время прыжка с парашютом в тандеме: «Мы выпустили первый парашют, но он запутался. Мы были в свободном падении ещё примерно 5-10 секунд и я даже не подумал о дополнительном парашюте, считая, что мы несёмся навстречу смерти. Джентельмен, который был со мной в тандеме, выпустил второй парашют, и он тоже запутался. Но он продолжал его трясти и выпрявлять в воздухе. И наконец-то, парашют расправился. Самое смешное, что потом он мне сказал: «Скорее всего, ты сломаешь ноги, потому что мы спускаемся на очень большой скорости». И это после того, как вся твоя жизнь дважды пронеслась у тебя перед глазами». К счастью, обошлось лишь лёгкими ушибами, но парашютный спортом актёр с тех пор не занимался.
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№ 1
Igor D.88   11.11.2024 - 15:06
Не надо заниматься дайвингом, парашютным спортом и летать самолетом. Чего ожидал от первых двух, где любая мелочь может обернутся трагедией. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Эко-алармист, убеждённый холостяк и выживший: За что мы любим Леонардо ДиКаприо фотографии
Эко-алармист, убеждённый холостяк и выживший: За что мы любим Леонардо ДиКаприо фотографии
Эко-алармист, убеждённый холостяк и выживший: За что мы любим Леонардо ДиКаприо фотографии
Эко-алармист, убеждённый холостяк и выживший: За что мы любим Леонардо ДиКаприо фотографии
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