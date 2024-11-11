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Секрет московского виноделия: Павел Деревянко, Георгий Перадзе и Наталья Земцова

11 ноября
2024 год

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11 ноября 2024
10 ноября в московском ресторане Bagebi прошёл закрытый показ фильма «Анна и Вано. Ванна и Вино» — романтической комедии о московском грузине Вано, который под давлением кредиторов и коллекторов, вспоминает, что он, вообще-то, потомок легендарной династии виноделов. И принимается за изготовление вина в ванной съёмной квартиры. На показе побывали актёры Георгий Перадзе, Наталья Земцова, Дарья Храмцова, Валерия Астапова и Павел Деревянко.

Секрет московского виноделия: Павел Деревянко, Георгий Перадзе и Наталья Земцова
фото: Георгий Перадзе и Алёна Муратова

Секрет московского виноделия: Павел Деревянко, Георгий Перадзе и Наталья Земцова
фото: Георгий Перадзе, Валерия и Кирилл Астаповы

Секрет московского виноделия: Павел Деревянко, Георгий Перадзе и Наталья Земцова
фото: Дарья Храмцова

Секрет московского виноделия: Павел Деревянко, Георгий Перадзе и Наталья Земцова
фото: Наталья Земцова

Секрет московского виноделия: Павел Деревянко, Георгий Перадзе и Наталья Земцова
фото: Георгий Перадзе и Павел Деревянко со спутницей

Секрет московского виноделия: Павел Деревянко, Георгий Перадзе и Наталья Земцова
фото: Нана Татишвили и Георгий Перадзе

«Анна и Вано. Ванна и Вино» в прокате с 14 ноября 2024 года.

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Валерия АстаповаПавел ДеревянкоНаталья ЗемцоваГеоргий ПерадзеНана ТатишвилиДарья Храмцова
фильмы
Анна и Вано. Ванна и вино

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Секрет московского виноделия: Павел Деревянко, Георгий Перадзе и Наталья Земцова фотографии
Секрет московского виноделия: Павел Деревянко, Георгий Перадзе и Наталья Земцова фотографии
Секрет московского виноделия: Павел Деревянко, Георгий Перадзе и Наталья Земцова фотографии
Секрет московского виноделия: Павел Деревянко, Георгий Перадзе и Наталья Земцова фотографии
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