«Не просите не плакать»: Катерина Шпица рассказала о потере ребёнка

В 2017 году фонд «Свет руках»
учредил памятный день, посвящённый матерям, потерявшим ребёнка. Днём поддержки потерявших ребёнка матерей стало второе воскресение ноября. По этому случаю актриса Катерина Шпица
поделилась в соцсетях историей переживания собственной потери.
Катерина узнала о беременности незадолго до Нового года и преподнесла эту новость родным и близким под бой курантов. Однако уже на первом скрининге врачи сообщили Катерине печальную новость об отсутствии сердцебиения. На следующий день актриса перенесла операцию. Взяла отгул ещё на день, а потом вышла на работу — представлять свой новый фильм на премьере и улыбаться на камеры, чувствуя тоску и опустошение.
Актриса рассказала, что лично ей очень помогла семейная психотерапия («Любящие мужчины переживают всё вместе с нами, но иначе. Чаще всего мужчина стремится поддержать женщину, не позволяя должным образом отгоревать самому себе и загоняя свои чувства вглубь, а ему нужна помощь не меньше»
), психолог по перинатальным потерям, молекулярно-генетическая экспертиза и квалифицированные и заботливые врачи.
Углубившись в тему и дав себе свободу делиться своим горем, Катерина обнаружила огромное количество сестёр по несчастью. «Я делилась. Я не стеснялась поговорить об этом и с близкими женщинами, и с теми, кому вдруг захотелось довериться. Я говорила об этом, пока не почувствовала, что больше не нуждаюсь в этом. И ни разу не пожалела о своей откровенности. Как много в моём окружении женщин, переживших бесплодие, потери: от спонтанного прерывания беременности до искусственных родов по медицинским показаниям и смерти ребёнка при родах. Понять женщину может всецело только женщина. Сочувствие — самое ценное, что есть в мире. К сожалению, многие-многие женщины остаются один на один со своей утратой, непонятые и даже осуждаемые»
.
«Тем, кому случится поддерживать женщину и мужчину, переживающих такую боль, я хочу взять на себя смелость посоветовать.
Не просите не плакать, слезы – вода исцеления.
Не стремитесь изо всех сил утешить. Сиюминутно утешить могли бы только машина времени и вмешательство в то, что от нас часто совсем не зависит.
Не осуждайте, если в первое время потерю на раннем сроке беременности женщина переживает так же тяжело, какая иная — гибель ребёнка при родах или вскоре после рождения. Боже упаси вас сказать что-то вроде «Это был ещё не ребёнок». Такое не добьёт только очень сильную женщину, и простить она это сможет только тому, кого очень любит, и если найдет в себе силы понять, что человек перед ней просто чувствует беспомощность перед лицом её переживаний.
Не говорите: «В следующий раз всё будет хорошо». Вы не знаете, она не знает, как будет, и может болезненно раздражаться, особенно если рациональна и осведомлена, что потери бывают повторными.
Иногда лучше не сказать ничего, кроме слов «Я люблю тебя, я даже не представляю, что ты чувствуешь сейчас, но я помогу так, как ты попросишь». Предложите объятия».
«Если вы близкий, незаметно следите за тем, чтобы женщина выполняла рекомендации врача, помогите в поиске «второго мнения», если случай сомнительный. Возьмите на себя заботы о старших детях, чтобы женщина могла побыть одна и просто выплакаться.
Просто следите, чтобы она ела. Дефициты — враг восстановления. Можете заботливо принести еды. Если почувствуете, что это уместно, предложите ненавязчиво поесть вместе».
«Не спешите искать виноватых. Женщина на первых порах извиноватит себя сама, вспоминая каждый свой шаг. Кстати, нежелание есть в острый период переживаний у многих женщин связано с чувством вины и неосознанным, а порой даже и с совершенно отчетливым желанием наказать себя за то, что не предусмотрела, не уберегла, не смогла.
Не спешите из благих побуждений заводить разговоры о божьем промысле, карме, психосоматике и прочем подобном. Многое из этого справедливо, жизнеспособно и утешающе, но только время спустя.
Лучше слушайте, дайте плечо и будьте готовы слушать, рано или поздно она начнет говорить, и это будет самым эффективным лекарством».
обсуждение >>