Меган Фокс ждёт четвёртого ребёнка

38-летняя Меган Фокс
и её 34-летний возлюбленный Колсон Бейкер
не успели пожениться, но уже ожидают пополнения в семье. Актриса, удалившая недавно все посты в запретграме, вернулась в эфир с новостью о беременности, опубликовав эффектное фотосвидетельство.
Актриса уже воспитывает троих сыновей (12-летнего Ноа, 10-летнего Боуди и 8-летнего Джорни) с бывшим мужем Брайаном Остином
, а у Колсона подрастает 15-летняя дочь Кейси.
Меган и Колсон объявили
о помолвке в январе 2022 года, но в прошлом году в прессе появились слухи об их расставании. И несмотря на официальное расторжение помолвки
, артисты не теряли надежду и продолжали работать над трудностями, одной из которых стал выкидыш. В ноябре 2023 года вышел поэтический сборник Меган "Красивые мальчики ядовиты", два стихотворения в котором описывали переживания актрисы об утрате нерождённой дочери.
обсуждение >>