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Меган Фокс ждёт четвёртого ребёнка

12 ноября
2024 год

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12 ноября 2024
38-летняя Меган Фокс и её 34-летний возлюбленный Колсон Бейкер не успели пожениться, но уже ожидают пополнения в семье. Актриса, удалившая недавно все посты в запретграме, вернулась в эфир с новостью о беременности, опубликовав эффектное фотосвидетельство.

Меган Фокс ждёт четвёртого ребёнка

Актриса уже воспитывает троих сыновей (12-летнего Ноа, 10-летнего Боуди и 8-летнего Джорни) с бывшим мужем Брайаном Остином, а у Колсона подрастает 15-летняя дочь Кейси.

Меган Фокс ждёт четвёртого ребёнка

Меган и Колсон объявили о помолвке в январе 2022 года, но в прошлом году в прессе появились слухи об их расставании. И несмотря на официальное расторжение помолвки, артисты не теряли надежду и продолжали работать над трудностями, одной из которых стал выкидыш. В ноябре 2023 года вышел поэтический сборник Меган "Красивые мальчики ядовиты", два стихотворения в котором описывали переживания актрисы об утрате нерождённой дочери.
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№ 2
Дмитрий А. Мишин   13.11.2024 - 00:43
Просто батя наркоман и ходит в женских шмотках, а так все нормально. читать далее>>
№ 1
Тульский парень   13.11.2024 - 00:34
Мне уже жаль этого малыша или малышку. Раньше был хоть один адекватный родитель, теперь нет ни одного. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Меган Фокс ждёт четвёртого ребёнка фотографии
Меган Фокс ждёт четвёртого ребёнка фотографии
Меган Фокс ждёт четвёртого ребёнка фотографии
Меган Фокс ждёт четвёртого ребёнка фотографии
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