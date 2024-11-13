Внезапно: Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной года по версии журнала "People"

Ежегодно с 1985 года американское издание "People" выбирает самого сексуального мужчину из ныне живущих и самым первым лауреатом этой "премии" стал Мэл Гибсон. В этом году звание самого сексуального мужчины, по мнению журнала, заслужил актёр, режиссёр и муж Эмили БлантДжон Красински. Которого все мы помним по роли Джима Халперта в ситкоме «Офис» и по полному циклу производства над фильмами про «Тихое место», в которых Джон выступил в качестве сценариста, режиссёра и главного героя.
В момент, когда актёр узнал о своём новом звании, все мысли вылетели из его головы: «Не то чтобы я каждый день просыпаюсь с мыслью "А не стану ли я сегодня самым сексуальным мужчиной?" И тем не менее, этот день настал. Вы, ребят, повысили мою планку», — заявил актёр в интервью "People".
Интернет помнит Джона в подростковом возрасте: долговязого увальня с брекетами. «Я играл в баскетбол, играл на трубе в школьном оркестре, да и вообще пытался разобраться, в чём я хорош и что мне интересно. Меня очень увлекали спорт и музыка».
«Если заглянуть в мой выпускной альбом, то можно найти там записи вроде "Спасибо, что помог мне пережить расставание с парнем" или "У тебя отличная жилетка, в которую можно поплакаться". Вроде того. Я играл для девушек роль моральной поддержки, а не героя их романа».
фото: Джон Красински и Эмили Блант
Красински смотрел много фильмов и был очень впечатлительным мальчиком. И именно под влиянием кино Джон решил стать учителем. «Я был ошеломлён фильмом «Общество мёртвых поэтов», и когда Робин Уильямс заставил учеников встать на парты, я подумал, что тоже так хочу. Я собирался стать учителем и вынашивал эту идею на протяжении всей учёбы в колледже. А потом я попал в театральную школу на последнем семестре. И это были одни из самых судьбоносных и трансформирующих 14 недель в моей жизни. Это абсолютно захватило мой разум и сердце и я переехал в Нью-Йорк, чтобы стать актёром».
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