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Японская классика: Иван Макаревич, Светлана Степанковская и Владимир Канухин

13 ноября
2024 год

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13 ноября 2024
10 ноября в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялся спецпоказ культового аниме Хаяо Миядзаки «Ходячий замок», который возвращается в российский прокат 14 ноября. Среди гостей спецпоказа были Иван Макаревич, Катя Кабак, Владимир Канухин, Светлана Степанковская, Данил Стеклов и Надежда Лумпова, Анастасия Кувшинова, Дарья Харченко, Надя Ручка и другие.

Японская классика: Иван Макаревич, Светлана Степанковская и Владимир Канухин
фото: Катя Кабак

Японская классика: Иван Макаревич, Светлана Степанковская и Владимир Канухин
фото: Алёна Чехова

Японская классика: Иван Макаревич, Светлана Степанковская и Владимир Канухин
фото: Саша Попова с сыном

Японская классика: Иван Макаревич, Светлана Степанковская и Владимир Канухин
фото: Мария Гончарук

Японская классика: Иван Макаревич, Светлана Степанковская и Владимир Канухин
фото: Данил Стеклов и Надежда Лумпова с сыном

Японская классика: Иван Макаревич, Светлана Степанковская и Владимир Канухин
фото: Светлана Степанковская

Японская классика: Иван Макаревич, Светлана Степанковская и Владимир Канухин
фото: Надя Ручка с сыном

Японская классика: Иван Макаревич, Светлана Степанковская и Владимир Канухин
фото: Иван Макаревич

Японская классика: Иван Макаревич, Светлана Степанковская и Владимир Канухин
фото: Владимир Канухин

«Ходячий замок» в прокате с 14 ноября 2024 года.

«Ходячий замок»
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обсуждение >>
№ 2
Анастасия Евстафьева (внучка рыбака и учительницы русского языка и литературы)   13.11.2024 - 15:41
Если чё это мой Ванька. ;з читать далее>>
№ 1
Анастасия Евстафьева (внучка рыбака и учительницы русского языка и литературы)   13.11.2024 - 15:40
Ну ещё бы Ванька не пришёл... (; Он таким увлекается. (Я — нет.) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Японская классика: Иван Макаревич, Светлана Степанковская и Владимир Канухин фотографии
Японская классика: Иван Макаревич, Светлана Степанковская и Владимир Канухин фотографии
Японская классика: Иван Макаревич, Светлана Степанковская и Владимир Канухин фотографии
Японская классика: Иван Макаревич, Светлана Степанковская и Владимир Канухин фотографии
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