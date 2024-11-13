Японская классика: Иван Макаревич, Светлана Степанковская и Владимир Канухин

Спутник телезрителя
В ночь с 13 на 14 ноября, 00:10, ТНТ
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К юбилею артистки
Лайфстайл
Гала-вечер Baby2Baby
Обзор сериалов
Марина Александрова знакомится с ровесниками – родителями своего парня
Интервью
Режиссер «Праздников» – об атмосфере на съемочной площадке, переключении с актерской карьеры и профессиональном выгорании
Лайфстайл
Журналистке и телеведущей исполнилось 43
Лайфстайл
И дала много дельных советов о том, как это пережить
Интервью
Режиссер «Руки вверх!» и «Тёщи» – о переходе от клипов в полный метр, партизанском кино и различиях киноиндустрий России и Казахстана
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