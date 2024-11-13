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Фиолетовый шифр: Полина Максимова, Алёна Михайлова и Полина Гагарина

13 ноября
2024 год

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13 ноября 2024
На днях в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера масштабного шпионского триллера-головоломки «Декодер. Игра гения» с Джоном Кьюсаком и Лю Хаожань в главных ролях. Среди зрителей в этот вечер оказались Полина Гагарина, Алёна Михайлова, Наталья Бардо, Полина Максимова, Кирилл Плетнёв, Алина Насибуллина, Кузьма Сапрыкин, Джаник Файзиев, Александр Мизёв и другие.

Фиолетовый шифр: Полина Максимова, Алёна Михайлова и Полина Гагарина
фото: Наталья Бардо

Фиолетовый шифр: Полина Максимова, Алёна Михайлова и Полина Гагарина
фото: Софья Озерова

Фиолетовый шифр: Полина Максимова, Алёна Михайлова и Полина Гагарина
фото: Джаник Файзиев

Фиолетовый шифр: Полина Максимова, Алёна Михайлова и Полина Гагарина
фото: Алина Насибуллина

Фиолетовый шифр: Полина Максимова, Алёна Михайлова и Полина Гагарина
фото: Полина Воробьёва и Кузьма Сапрыкин

Фиолетовый шифр: Полина Максимова, Алёна Михайлова и Полина Гагарина
фото: Алёна Михайлова

Фиолетовый шифр: Полина Максимова, Алёна Михайлова и Полина Гагарина
фото: Александр Мизёв

Фиолетовый шифр: Полина Максимова, Алёна Михайлова и Полина Гагарина
фото: Полина Гагарина

Фиолетовый шифр: Полина Максимова, Алёна Михайлова и Полина Гагарина
фото: Полина Гагарина, Юйси Чен, Жень Луяо и Джин Ху

«Декодер. Игра гения» в прокате с 21 ноября 2024 года.

«Декодер»
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Фиолетовый шифр: Полина Максимова, Алёна Михайлова и Полина Гагарина фотографии
Фиолетовый шифр: Полина Максимова, Алёна Михайлова и Полина Гагарина фотографии
Фиолетовый шифр: Полина Максимова, Алёна Михайлова и Полина Гагарина фотографии
Фиолетовый шифр: Полина Максимова, Алёна Михайлова и Полина Гагарина фотографии
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