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«Раньше такого не было:» Агата Муцениеце о повышенном внимании со стороны мужчин

13 ноября
2024 год

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13 ноября 2024
Виртуоз каламбуров и знаток таинственной женской души Стас Круглицкий (которого сложно узнать без лохматого парика его альтер-эго Сантаны) запустил собственный подкаст об отношениях "Red flag", первой гостьей которого стала Агата Муцениеце. Во время подкаста ведущие и гость обсуждают так называемые "красные флажочки" — обстоятельства или черты характера, способные отпугнуть ещё на первом свидании. А у каждого такие флажочки свои — Агату, например, отталкивает вид некрасивых маленьких пальцев рук, но совершенно не смущает отсутствие у мужчины собственного автомобиля.

«Раньше такого не было:» Агата Муцениеце о повышенном внимании со стороны мужчин

Обсуждая свидания и "красные флажочки" с "тревожными звоночками", Агата между делом рассказала о расстановке сил на её личном фронте. Восстановившись после развода с Павлом Прилучным, актриса, неожиданно для самой себя, начала купаться в мужском внимании. «У меня пока нет ничего конкретного, но у меня сейчас много поклонников и мне это нравится. И да, я со всеми хожу на свидания. Раньше такого не было. Не знаю, от чего это зависит. Вдруг начинаешь всем нравиться. Может, потому что я сама в себе что-то отпустила. Потом театр-кабаре Crave дал мне определённое ощущение свободы внутри. Выйдя из развода я стала немножко колючей и замкнутой в самой себе. И эту энергию гасила. А Crave дал мне ощущения свободы, лёгкости, я заново почувствовала себя красивой и сексуальной. И я кстати сразу расхотела с кем-то встречаться. Но стоило мне расхотеть, как у меня сразу появился там поклонник, этот написал, тот позвал. Так классно».

«Раньше такого не было:» Агата Муцениеце о повышенном внимании со стороны мужчин

Агата призналась, что не знает, хочет ли она серьёзных отношений. «Я себя освободила от этого решения. Я не могу понять. Как будто бы хочется, а как будто бы и не совсем. Иногда меня накрывает. Особенно, если какая-нибудь подруга пригласит меня на семейный праздник, я приезжаю, а там все по парочкам и с детьми. И ты стоишь и думаешь, как будто не вписываешься уже. Иногда бывает, что как будто и хочется. Как будто бы я уже восстановилась и нажилась для себя. И можно уже вступить в какие-то серьёзные отношения».

Агата также отметила, что крайне сложно отделить собственное искреннее желание от тревоги из-за навязанных обществом стереотипов. «У нас в стране давят на женщин: ты несчастлива, если у тебя никого нет. И тебе не то, что хочется кого-то найти, а ты думаешь, что наверное, как-то ненормально, что у меня нет мужика. Все ведь скажут. А все и говорят: "Агата, когда ты уже найдёшь себе мужика?" И это давит».
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обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   13.11.2024 - 23:26
Потому что осталась одна))) Вагончик из двух детей не пугает, это на случай, кто думает о серьезных отношениях. Моем мнение, мужики хотят провести хорошо время конкретно в этот день недели. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Станислав КруглицкийАгата МуцениецеПавел Прилучный

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«Раньше такого не было:» Агата Муцениеце о повышенном внимании со стороны мужчин фотографии
«Раньше такого не было:» Агата Муцениеце о повышенном внимании со стороны мужчин фотографии
«Раньше такого не было:» Агата Муцениеце о повышенном внимании со стороны мужчин фотографии
«Раньше такого не было:» Агата Муцениеце о повышенном внимании со стороны мужчин фотографии
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