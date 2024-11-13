«Я не знала, как быть мамой»: Агата Муцениеце о раннем материнстве

Агата Муцениеце
стала первой героиней нового подкаста Стаса Круглицкого "Red flag"
, в котором затронула тему давления общества на бездетных женщин.
«Мне жалко девушек моего возраста, у которых нет детей. Но не потому что у них нет детей, а потому что от них никак не может от****ться общество. Вот все мои коллеги, актрисы или просто блогеры, у которых нет детей — как же их достают в комментариях по поводу отсутствия детей! Это сильнейшее давление. Мне повезло, у меня уже аж двое детей, я могу делать уже что хочу»
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Собственное материнство актриса описывает довольно-таки критически, признаваясь, что ей буквально пришлось учиться быть мамой на первом ребёнке. «У меня первый ребёнок родился, когда мне было 24 года. Я не смогла быть очень классной матерью для своего сына именно в первые годы его жизни, потому что я была в шоке. У меня была куча ошибок, он столкнулся с самым тяжёлым, наверное, потому что я ещё не умела быть мамой и не знала как. На нём я более-менее научилась и моей дочке повезло чуть больше, потому что я уже многое знала».
Актриса вспомнила, что чувствовала себя в западне: «Я сидела и думала: я такая молодая, у меня ребёнок, но я не могу уехать на рейв, я должна сидеть дома. У меня были мысли, что я упускаю какую-то молодость. А сейчас я смотрю на своих взрослых классных детей и мы с ними вместе ездим куда-нибудь, и мне с ними так весело и круто, и я ещё не бабка. И как будто бы это классно. Я судьбе за это благодарна. Но тогда я этого не понимала и не поняла бы. Когда только начинается жизнь, карьера вроде пошла, а ты должен дома сидеть с ребёнком —это тяжело. И в то же время классно. Тебя очень сильно штормит. Но вот сейчас, когда ему 11, а дочке 8, ты думаешь, что это было лучшее решение»
.
Муцениеце призналась, что хочет ещё одного ребёнка, чтобы прочувствовать материнство в полной мере. «Я понимаю, что абсолютно по-другому прочувствую материнство. Теперь я буду осознанная классная мама, меня не будут парить те аспекты, которые меня парили, когда я была молодая. Везде есть свои плюсы и минусы. Поэтому нет какой-то единой программы, в которую мы должны себя вгонять. А мы этим и занимаемся»
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