«Они не тиранили, не били, не унижали, не заставляли»: Екатерина Андреева о родителях

что почитать?

В ночь с 13 на 14 ноября, 00:10, ТНТ

«Красные огни»: Что ж, фокусы — ложь

И дала много дельных советов о том, как это пережить

«Не просите не плакать»: Катерина Шпица рассказала о потере ребёнка

Вечерний Иблис: «Полночь с дьяволом» — хоррор о том, как телевидение съедает душу

Интервью

Аскар Узабаев: «В самом начале меня очень сильно удивило, что в кино почти нет музыки»

Режиссер «Руки вверх!» и «Тёщи» – о переходе от клипов в полный метр, партизанском кино и различиях киноиндустрий России и Казахстана