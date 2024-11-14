«Они не тиранили, не били, не унижали, не заставляли»: Екатерина Андреева о родителях

Ведущая программы «Время» Екатерина Андреева
дала интервью журналу «Hello!»
, в котором рассказала о своих родителях, профессиональных принципах и хобби.
В детстве у Екатерины были довольно необычные и, как она сама выразилась, «брутальные» желания в вопросах выбора профессии. Сначала она хотела стать космонавтом, потом пожарным, а потом перестала мелочиться и стала метить в министры обороны. «Мои мечты сбылись: новостные рубежи я всё-таки охраняю, поэтому в какой-то степени к обороне имею отношение»
, — шутит Екатерина.
Со стороны родителей Андреева никогда не чувствовала никакого навязывания и уговоров: «Они не тиранили, не били, не унижали, не заставляли. Смотрели на то, что мне нравится, и старались это во мне развивать. Они меня любили, но не перелюбливали. Объясняли, что хорошо, а что плохо. Я не выросла эгоисткой, я эмпатична, люблю заботиться о людях. Но при этом папа научил меня стойкости и выдержке, чтобы могла держать удар. Я мягкая, но не бесхарактерная, сломать меня не получится»
.
Определившись с профессией, Андреева постигала премудрости ремесла у диктора Игоря Кириллова
, который стал для неё главным учителем. «Он дал мне очень многое. Понимание того, что нельзя тянуть одеяло на себя, что нужно думать о команде, не зазнаваться. Помнить, что ведущий — вершина пирамиды, но при этом нужно заботиться об основании, на которое ты опираешься…Умение хорошо выглядеть в кадре приходит уже со временем. Совсем недавно был случай, когда подо мной сломался стул... Выходя в эфир, я всегда вспоминаю слова Игоря Леонидовича: «Что бы ни произошло, продолжай работать». Вот хоть пусть все крушится, работай! Стул упал, но я на полусогнутых ногах читала дальше текст. На мой взгляд, из этой не самой простой ситуации я вышла победителем, впрочем, как и всегда»
.
В свободное от работы время Екатерина живёт насыщенной жизнью: путешествует, занимается спортом и восточными практиками и ходит в оперу («она развивает и помогает здоровью»
). Но это ещё не все хобби ведущей: «Я достаточно хорошо рисую, начала писать стихи, но пока для себя. Они очень милые, на мой взгляд. Ещё в соцсетях выкладываю маленькие эссе, которые тоже дают моей творческой личности проявиться»
.
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