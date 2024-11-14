Небожители тридцатых: Премьера клипа на песню Дарьи Виардо «И кем бы ты ни был»

Состоялась премьера музыкального клипа на песню Дарьи Виардо«И кем бы ты ни был», ставшую саундтреком к фильму «Любовь Советского Союза».
фото: Кадр из фильма «Любовь Советского Союза»
«Когда два года назад мы снимали фильм «Любовь Советского Союза», один из артистов принес новый трек на площадку: «Послушайте, это песня про нас!». Это был трек «И кем бы ты ни был» молодой певицы Дарьи Виардо. Мы слушали ее во время съемок, слушали на монтаже и на озвучании. А после премьеры мы собрались всей командой и решили сделать музыкальное видео на эту композицию. Наш композитор Дмитрий Емельянов придумал музыкальное решение в стилистике фильма. Эта песня не боится смотреть в глаза тем, «кто счастлив, а кто не сбежал». Надеемся, как и наш фильм», — рассказали создатели фильма.
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