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Небожители тридцатых: Премьера клипа на песню Дарьи Виардо «И кем бы ты ни был»

14 ноября
2024 год

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14 ноября 2024
Состоялась премьера музыкального клипа на песню Дарьи Виардо «И кем бы ты ни был», ставшую саундтреком к фильму «Любовь Советского Союза».

Небожители тридцатых: Премьера клипа на песню Дарьи Виардо «И кем бы ты ни был»
фото: Кадр из фильма «Любовь Советского Союза»

«Когда два года назад мы снимали фильм «Любовь Советского Союза», один из артистов принес новый трек на площадку: «Послушайте, это песня про нас!». Это был трек «И кем бы ты ни был» молодой певицы Дарьи Виардо. Мы слушали ее во время съемок, слушали на монтаже и на озвучании. А после премьеры мы собрались всей командой и решили сделать музыкальное видео на эту композицию. Наш композитор Дмитрий Емельянов придумал музыкальное решение в стилистике фильма. Эта песня не боится смотреть в глаза тем, «кто счастлив, а кто не сбежал». Надеемся, как и наш фильм», — рассказали создатели фильма.



Картина «Любовь Советского Союза» уже в кино!
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Небожители тридцатых: Премьера клипа на песню Дарьи Виардо «И кем бы ты ни был» фотографии
Небожители тридцатых: Премьера клипа на песню Дарьи Виардо «И кем бы ты ни был» фотографии
Небожители тридцатых: Премьера клипа на песню Дарьи Виардо «И кем бы ты ни был» фотографии
Небожители тридцатых: Премьера клипа на песню Дарьи Виардо «И кем бы ты ни был» фотографии
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