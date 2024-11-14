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Ида Галич сыграла роль скандальной журналистки в сериале «Первый номер»

14 ноября
2024 год

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14 ноября 2024
Блогер Ида Галич присоединилась к звёздному составу сериала «Первый номер» и сыграла роль скандальной журналистки. Премьера проекта по сценарию Сергея Минаева состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION 1 декабря.

Ида Галич сыграла роль скандальной журналистки в сериале «Первый номер»
фото: Кадр из сериала «Первый номер»

«Я точно могу сказать, что моя жизнь и работа помогала мне в этой роли, потому что я знаю, что такое поиск героев для интервью и съемок и журналистские приемы. Думаю, мой персонаж - образ собирательный. Я окружена скептиками, но стараюсь пропускать мимо ушей слова людей, которые мыслят общими категориями: все блогеры - тунеядцы, или все чиновники - воры. Евгений Цыганов - великий профессионал, работа с которым не была для меня нервной, хотя поначалу я переживала. Все-таки он большой актер, который мог бы воспринять меня со скепсисом. Но настоящие спецы никогда не дадут почувствовать дискомфорт другим членам команды. Евгений - супер», – поделилась эмоциями от съёмок Ида Галич. По сюжету её героиня устраивает кампанию против Константина Иноземцева (Евгений Цыганов) — главного редактора, перезапускающего журнал, находящийся на грани закрытия из-за ухода западных издателей.

«Первый номер»
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Ида Галич сыграла роль скандальной журналистки в сериале «Первый номер» фотографии
Ида Галич сыграла роль скандальной журналистки в сериале «Первый номер» фотографии
Ида Галич сыграла роль скандальной журналистки в сериале «Первый номер» фотографии
Ида Галич сыграла роль скандальной журналистки в сериале «Первый номер» фотографии
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