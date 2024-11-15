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Мать Арми Хаммера подарила ему вазэктомию на день рождения

15 ноября
2024 год

Лайфстайл >>
15 ноября 2024
После завершения скандала с обвинением в изнасилованиях и каннибализме Арми Хаммер постепенно возвращается в медиаполе. На днях стало известно, что мать Хаммера Дрю Энн Мобли подарила сыну на день рождения вазэктомию — хирургическую операцию, при которой мужчина теряет возможность завести детей. Об этом она рассказала в авторском подкасте Хаммера The Armie Hammer Time Podcast.

Мать Арми Хаммера подарила ему вазэктомию на день рождения

«Я звоню Арми и говорю: "Что бы ты хотел на свой день рождения в этом году?" А он отвечает: "Не знаю, может быть, деньги. Что угодно". А я отвечаю: "Думаю, я сделаю тебе вазэктомию"», — рассказала Дрю. Затем Хаммер поделился воспоминаниями о том, как прошла консультация: «Врач спосил меня: "Ты уверен, что хочешь это сделать?» А я такой: "У меня двое прекрасных детей. Я не хочу больше. Я готов"», — рассказал Хаммер, который воспитывает 10-летнюю дочь и 7-летнего сына вместе с бывшей женой Элизабет Чемберс.

Мать Арми Хаммера подарила ему вазэктомию на день рождения
фото: Дрю Энн Мобли

После консультации администратор попросила Хаммера оплатить процедуру, на что он ответил, что с ней свяжется его мама: «Она посмотрела вниз, подняла глаза и сказала: "Что?" А я ответил: "Да, моя мама подарила мне это на день рождения". По ней было видно, что она слышит такое впервые. Так что да, моя мама сделала мне вазэктомию на день рождения», — подытожил актёр.
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Мать Арми Хаммера подарила ему вазэктомию на день рождения фотографии
Мать Арми Хаммера подарила ему вазэктомию на день рождения фотографии
Мать Арми Хаммера подарила ему вазэктомию на день рождения фотографии
Мать Арми Хаммера подарила ему вазэктомию на день рождения фотографии
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