Мать Арми Хаммера подарила ему вазэктомию на день рождения

После завершения скандала с обвинением в изнасилованиях и каннибализме Арми Хаммер постепенно возвращается в медиаполе. На днях стало известно, что мать Хаммера Дрю Энн Мобли подарила сыну на день рождения вазэктомию — хирургическую операцию, при которой мужчина теряет возможность завести детей. Об этом она рассказала в авторском подкасте Хаммера The Armie Hammer Time Podcast.
«Я звоню Арми и говорю: "Что бы ты хотел на свой день рождения в этом году?" А он отвечает: "Не знаю, может быть, деньги. Что угодно". А я отвечаю: "Думаю, я сделаю тебе вазэктомию"», — рассказала Дрю. Затем Хаммер поделился воспоминаниями о том, как прошла консультация: «Врач спосил меня: "Ты уверен, что хочешь это сделать?» А я такой: "У меня двое прекрасных детей. Я не хочу больше. Я готов"», — рассказал Хаммер, который воспитывает 10-летнюю дочь и 7-летнего сына вместе с бывшей женой Элизабет Чемберс.
фото: Дрю Энн Мобли
После консультации администратор попросила Хаммера оплатить процедуру, на что он ответил, что с ней свяжется его мама: «Она посмотрела вниз, подняла глаза и сказала: "Что?" А я ответил: "Да, моя мама подарила мне это на день рождения". По ней было видно, что она слышит такое впервые. Так что да, моя мама сделала мне вазэктомию на день рождения», — подытожил актёр.
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