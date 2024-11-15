Икона стиля: Анна Котова, Ольга Ломоносова и Дарья Повереннова

14 ноября в кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера фильма «Великая»
, главную роль в котором исполнила Кейт Уинслет
. Картину о культовом фотографе, фотомодели и иконе стиля Ли Миллер первыми посмотрели Анна Котова
, Маруся Климова
, Ольга Ломоносова
, Алика Смехова
, Марина Ворожищева
, Лянка Грыу
, Стелла Ильиницкая
, Дарья Повереннова
и другие.
фото: Анна Котова
фото: Лянка Грыу и Стелла Ильницкая
фото: Марина Ворожищева и Илья Ермолаев
фото: Ольга Ломоносова и Павел Сафонов
фото: Алика Смехова
фото: Маруся Климова
фото: Дарья Повереннова
фото: Тимур Родригез и Екатерина Кабак
фото: Анна Ещенко
фото: Лариса Вербицкая
фото: Дмитрий Маликов
В российский прокат фильм «Великая» выйдет 21 ноября.
фото: Сергей Комаров
«Ли». Трейлер №2 на английском языке
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