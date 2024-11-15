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Икона стиля: Анна Котова, Ольга Ломоносова и Дарья Повереннова

15 ноября
2024 год

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15 ноября 2024
14 ноября в кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера фильма «Великая», главную роль в котором исполнила Кейт Уинслет. Картину о культовом фотографе, фотомодели и иконе стиля Ли Миллер первыми посмотрели Анна Котова, Маруся Климова, Ольга Ломоносова, Алика Смехова, Марина Ворожищева, Лянка Грыу, Стелла Ильиницкая, Дарья Повереннова и другие.

Икона стиля: Анна Котова, Ольга Ломоносова и Дарья Повереннова
фото: Анна Котова

Икона стиля: Анна Котова, Ольга Ломоносова и Дарья Повереннова
фото: Лянка Грыу и Стелла Ильницкая

Икона стиля: Анна Котова, Ольга Ломоносова и Дарья Повереннова
фото: Марина Ворожищева и Илья Ермолаев

Икона стиля: Анна Котова, Ольга Ломоносова и Дарья Повереннова
фото: Ольга Ломоносова и Павел Сафонов

Икона стиля: Анна Котова, Ольга Ломоносова и Дарья Повереннова
фото: Алика Смехова

Икона стиля: Анна Котова, Ольга Ломоносова и Дарья Повереннова
фото: Маруся Климова

Икона стиля: Анна Котова, Ольга Ломоносова и Дарья Повереннова
фото: Дарья Повереннова

Икона стиля: Анна Котова, Ольга Ломоносова и Дарья Повереннова
фото: Тимур Родригез и Екатерина Кабак

Икона стиля: Анна Котова, Ольга Ломоносова и Дарья Повереннова
фото: Анна Ещенко

Икона стиля: Анна Котова, Ольга Ломоносова и Дарья Повереннова
фото: Лариса Вербицкая

Икона стиля: Анна Котова, Ольга Ломоносова и Дарья Повереннова
фото: Дмитрий Маликов

Икона стиля: Анна Котова, Ольга Ломоносова и Дарья Повереннова
фото: Сергей Комаров

В российский прокат фильм «Великая» выйдет 21 ноября.

«Ли». Трейлер №2 на английском языке
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№ 1
ДаринаКароль   15.11.2024 - 19:54
Ну на премьере ни одной достойной этого звания я не увидела. Ломоносва вообще похожа на бомжичку, если честно. читать далее>>
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Икона стиля: Анна Котова, Ольга Ломоносова и Дарья Повереннова фотографии
Икона стиля: Анна Котова, Ольга Ломоносова и Дарья Повереннова фотографии
Икона стиля: Анна Котова, Ольга Ломоносова и Дарья Повереннова фотографии
Икона стиля: Анна Котова, Ольга Ломоносова и Дарья Повереннова фотографии
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