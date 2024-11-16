Анджелина Джоли снялась в рекламе Tom Ford Beauty

Анджелина Джоли
снялась в новой рекламной кампании Tom Ford Beauty, которая продвигает линейку помад Runway Lip Color. В ролике, созданном известным дуэтом фэшн-фотографов Мертом Аласом и Маркусом Пигготтом, актриса запечатлена в привычной для себя обстановке — на съёмочной площадке.
Крупным планом на Анджелине продемонстрирован яркий красный оттенок 16 Scarlet Rouge. Сотрудничество актрисы с Tom Ford Beauty началось ещё в августе. В сентябре были показаны новые кадры рекламной кампании, а выход ролика с участием Джоли планировался на октябрь.
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