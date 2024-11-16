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Дэвид Линч рассказал, что не может передвигаться без кислородной маски

16 ноября
2024 год

Лайфстайл >>
16 ноября 2024
Режиссёр Дэвид Линч, который начал курить в 8 лет, сообщил в интервью журналу People, что для большинства видов деятельности ему требуется дополнительный кислород.

Дэвид Линч рассказал, что не может передвигаться без кислородной маски

«Я с трудом могу пройти через всю комнату. Как будто ходишь с полиэтиленовым пакетом на голове», — рассказал Линч. В августе он сообщил, что у него диагностировали эмфизему лёгких — заболевание, в результате которого альвеолы теряют свою эластичность, вызывая одышку и затрудняя дыхание. Теперь режиссёр работает только из дома, поскольку на улице может заразиться коронавирусом или простудой.

В интервью Линч также признался, что на протяжении многих лет пытался бросить курить «много-много раз»: «Но когда становилось трудно, я выкуривал первую сигарету, и это было путешествие в рай в один конец. А потом ты снова начинаешь курить», — добавил он. Даже после того, как в 2020 году ему поставили диагноз, он не мог расстаться с сигаретами ещё два года: «Я видел предостережение: „Ты умрешь через неделю, если не бросишь“. Я едва мог двигаться, не задыхаясь. Бросить было моим единственным выбором», — поделился Линч.
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Дэвид Линч рассказал, что не может передвигаться без кислородной маски фотографии
Дэвид Линч рассказал, что не может передвигаться без кислородной маски фотографии
Дэвид Линч рассказал, что не может передвигаться без кислородной маски фотографии
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