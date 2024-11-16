Дэвид Линч рассказал, что не может передвигаться без кислородной маски

Режиссёр Дэвид Линч
, который начал курить в 8 лет, сообщил
в интервью журналу People, что для большинства видов деятельности ему требуется дополнительный кислород.
«Я с трудом могу пройти через всю комнату. Как будто ходишь с полиэтиленовым пакетом на голове»
, — рассказал Линч. В августе он сообщил
, что у него диагностировали эмфизему лёгких — заболевание, в результате которого альвеолы теряют свою эластичность, вызывая одышку и затрудняя дыхание. Теперь режиссёр работает только из дома, поскольку на улице может заразиться коронавирусом или простудой.
В интервью Линч также признался, что на протяжении многих лет пытался бросить курить «много-много раз»: «Но когда становилось трудно, я выкуривал первую сигарету, и это было путешествие в рай в один конец. А потом ты снова начинаешь курить»
, — добавил он. Даже после того, как в 2020 году ему поставили диагноз, он не мог расстаться с сигаретами ещё два года: «Я видел предостережение: „Ты умрешь через неделю, если не бросишь“. Я едва мог двигаться, не задыхаясь. Бросить было моим единственным выбором»
, — поделился Линч.
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