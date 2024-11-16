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«Невыносимая случайность»: Солист Мариинского театра Владимир Шкляров погиб, выпав из окна пятого этажа

16 ноября
2024 год

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16 ноября 2024
Сегодня стало известно о смерти ведущего артиста балета Мариинского театра Владимира Шклярова. Тело 39-летнего премьера театра нашли под окнами его дома на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

«Невыносимая случайность»: Солист Мариинского театра Владимир Шкляров погиб, выпав из окна пятого этажа

«Сообщение о падении мужчины с высоты пятого этажа поступило в полицию Василеостровского района во втором часу ночи. Инцидент произошел на набережной Лейтенанта Шмидта. На месте было обнаружено тело Шклярова Владимира Андреевича. Основная версия – несчастный случай», — сообщил оперативник.

Смерть артиста балета в своем Telegram-канале «Дьявол на пуантах» подтвердила экс-балерина Ирина Бартновская. Подруга Шклярова рассказала, что ночью он попросил приехать к нему. Когда девушка добралась до места, тело уже лежало на земле: «Володя находился на домашнем режиме, на обезболах и готовился к операции на стопе. Он вышел на балкон подышать воздухом и покурить, потерял равновесие (очень узкий балкон) и сорвался вниз. Глупая, невыносимая случайность. Он любил жизнь, семью, обожал детей и своего зрителя», — написала она.
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«Невыносимая случайность»: Солист Мариинского театра Владимир Шкляров погиб, выпав из окна пятого этажа фотографии
«Невыносимая случайность»: Солист Мариинского театра Владимир Шкляров погиб, выпав из окна пятого этажа фотографии
«Невыносимая случайность»: Солист Мариинского театра Владимир Шкляров погиб, выпав из окна пятого этажа фотографии
«Невыносимая случайность»: Солист Мариинского театра Владимир Шкляров погиб, выпав из окна пятого этажа фотографии
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