Александр Петров считает, что предсказал встречу с женой в стихах

Александр Петров
считает, что предсказал встречу с женой Викторией Антоновой
, описав момент их знакомства в своих стихах. Об этом он рассказал
в интервью «Москва 24».
«Хотите верьте, хотите нет, но до того как я встретил Вику, я писал какие-то стихи о том, что "я встречу тебя летом, ты будешь легко одета…". Мы ещё не были знакомы даже. Как раз в то лето, когда мы встретились, оно уже подходило к концу. И я думаю: "Ну где же ты?". И, как ни странно, это произошло. Как это получилось, я не понимаю!»
— рассказал актёр. Петров давно читает со сцены стихи собственного сочинения в поэтических шоу и даже основал клуб поэзии
.
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