Александр Петров считает, что предсказал встречу с женой в стихах

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Спутник телезрителя «Тоня против всех»: Бегущая по лезвию С 15 на 16 ноября, 00:25, МАТЧ!

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Спутник телезрителя «Пила: Спираль»: Антиполицейский беспредел В ночь с 14 на 15 ноября, 02:25, ТНТ

История кино Кто без греха: в чем секрет популярности советской эпопеи «Вечный зов» 50 лет не срок для понятных героев и исторических рифм?

Новости кино Завершились съемки остросюжетного детектива «Анна Медиум. Новые серии» с Марией Порошиной В продолжении проекта у главной героини обостряется загадочная интуиция