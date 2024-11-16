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Александр Петров считает, что предсказал встречу с женой в стихах

16 ноября
2024 год

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16 ноября 2024
Александр Петров считает, что предсказал встречу с женой Викторией Антоновой, описав момент их знакомства в своих стихах. Об этом он рассказал в интервью «Москва 24».

Александр Петров считает, что предсказал встречу с женой в стихах

«Хотите верьте, хотите нет, но до того как я встретил Вику, я писал какие-то стихи о том, что "я встречу тебя летом, ты будешь легко одета…". Мы ещё не были знакомы даже. Как раз в то лето, когда мы встретились, оно уже подходило к концу. И я думаю: "Ну где же ты?". И, как ни странно, это произошло. Как это получилось, я не понимаю!» — рассказал актёр. Петров давно читает со сцены стихи собственного сочинения в поэтических шоу и даже основал клуб поэзии.
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Александр Петров считает, что предсказал встречу с женой в стихах фотографии
Александр Петров считает, что предсказал встречу с женой в стихах фотографии
Александр Петров считает, что предсказал встречу с женой в стихах фотографии
Александр Петров считает, что предсказал встречу с женой в стихах фотографии
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