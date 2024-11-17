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Поколение "Я": Никита Ефремов, Ирина Горбачёва и Лянка Грыу

17 ноября
2024 год

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17 ноября 2024
30 октября состоялась премьера документального сериала «Близость. Поколение «Я», герои которого откровенно говорят о своих страхах, так или иначе связанных с взрослением. Под «поколением «Я» авторы фильма объединяют «миллениалов» и «зумеров» — людей, выросших в условиях открытого информационного пространства и сравнительного экономического благополучия. И это объединение неслучайно. Обескураживающая откровенность «зумеров», родившихся с аккаунтами в соцсетях — прямое следствие "новой искренности" миллениалов, нырнувших в изучение себя с помощью психологии и эзотерических практик ещё в 2010-х. И несмотря на 15-20-летнюю разницу в возрасте их объединяет глубокая сосредоточенность на себе и повышенная тревожность, возникающая, казалось бы, «на пустом месте».

Поколение Я: Никита Ефремов, Ирина Горбачёва и Лянка Грыу
фото: Анастасия Меськова в фильме "Близость. Поколение "Я"

Но в отличии от поколений «победителей» и «бумеров» они готовы обсуждать свои страхи на широкую аудиторию и доверять решение душевных проблем специалистам. Почти все герои сериала, кроме певца Амирчика, балерины Анастасии Меськовой и режиссёра Аксиньи Гог, далеки от медийности. Но среди российских артистов есть парочка представителей «поколения «Я», которые запросто могли бы стать героями сериала.

Поколение Я: Никита Ефремов, Ирина Горбачёва и Лянка Грыу
фото: Никита Ефремов делает скрутку

Первым на ум приходит Никита Ефремов, который после отказа от алкоголя и веществ с головой нырнул в психоанализ и последние лет пять с упоением познаёт себя, пристально наблюдая за своим телом, эмоциями и мыслями. В многочисленных интервью Никита превозносит психологию, с помощью которой он решает не только проблемы личного характера, но и разбирает роли. И, игнорируя тысячелетнее табу на проявление слабости, совершенно не стесняется делиться своими страхами. А они такие же, как у героев сериала и примерно у всех остальных на этой планете: страх одиночества, отвержения, провала, смерти и пронизывающий до костей страх быть самим собой. Но несмотря на смелость, с которой 36-летний Никита может часами обсуждать свою зависимость и уязвимость, он все ещё боится создавать собственную семью, оттягивая момент безвозвратного взросления через родительство.

Поколение Я: Никита Ефремов, Ирина Горбачёва и Лянка Грыу
фото: Ирина Горбачёва благодарит Мироздание

Ровесница Никиты Ирина Горбачёва тоже лет 6 назад "преисполнилась в гранях", выбрав гомеопатический синкретизм — в инопланетян и план Даллеса она, конечно, не верит, но открыта всему самому лучшему, что предлагают разнонаправленные учения и практики. И с тех пор успешно "циркулирует внутри всех систем" (sic!), борясь с синдромом отложенной жизни, детскими комплексами и презрением к мужчинам. Ирина даже построила в Геленджике духовный центр для своей наставницы, где сама часто проводит время, отдыхая от бешеных биоритмов Москвы. Как и Никите, Ирине удаётся быть откровенной, не скатываясь в сенсационную вульгарность телевизионных ток-шоу. И секрет тут достаточно прост: рассказывая о своих разводах, конфликте с отцом и прочих проблемах, Ирина говорит только о себе и своих ощущениях. Никогда не перенося вину и ответственность на другого. Такое стремление к "экологичному" общению выдаёт в ней яркую представительницу "поколения "Я".

Поколение Я: Никита Ефремов, Ирина Горбачёва и Лянка Грыу
фото: Лянка Грыу лечит наложением рук

Есть и те, кто почувствовал в себе желание делиться приобретёнными в психотерапии навыками с другими. Пришедшая в терапию из-за болезни сына Лянка Грыу спустя десять лет запустила собственный тренинг-лекцию "Вдохновение". Основанный на актёрских техниках, тренинг призван помочь человеку справиться со стрессом и обрести опору и уверенность в себе. При этом Лянка избегает определения "коуч", называя себя "проводником" из тумана сомнений к состоянию ясности. Актриса долго сомневалась, прежде чем запустить свой треннинг — ведь у неё нет психологического образования. Но, в конце концов, решилась с благословения собственного психотерапевта.

Кстати, Лянка не первая актриса-коуч (давайте называть вещи своими именами), тренинг которой не имеет прямого отношения к повышению уровня актёрской игры. Несколько лет назад Светлана Камынина отучилась на специалиста по развитию карьеры и с тех пор совмещает коучинг по профориентации с работой в кино.

Смотрите вторую серию сериала «Близость. Поколение “Я”» на VK.

«Близость. Поколение «Я»
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Поколение "Я": Никита Ефремов, Ирина Горбачёва и Лянка Грыу фотографии
Поколение "Я": Никита Ефремов, Ирина Горбачёва и Лянка Грыу фотографии
Поколение "Я": Никита Ефремов, Ирина Горбачёва и Лянка Грыу фотографии
Поколение "Я": Никита Ефремов, Ирина Горбачёва и Лянка Грыу фотографии
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