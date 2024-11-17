Поколение "Я": Никита Ефремов, Ирина Горбачёва и Лянка Грыу

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Александр Петров считает, что предсказал встречу с женой в стихах

Артист потерял равновесие и сорвался с балкона

16 ноября

Дэвид Линч рассказал, что не может передвигаться без кислородной маски

В августе режиссёр сообщил, что у него эмфизема