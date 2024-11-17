«Это секта»: Ида Галич о дороговизне и самодурстве КВН

Сейчас уже и не вспомнить, но блогер и телеведущая Ида Галич
начинала свой карьерный путь вовсе не с вайнов в запретграме, а в Московской студенческой лиге КВН. Отдав Клубу веселых и находчивых шесть лет жизни, Галич так и не достигла там значительных успехов. В интервью Юлии Меньшовой
блогер и телеведущая назвала КВН сектой и объяснила, почему в гонке за зрительское внимание победил в итоге ТНТ и Дусмухаметов
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«КВН — это секта. Люди несут туда свои деньги, чтобы просто выступить на сцене. Есть лиги (я играла в Московской лиге), ты в этих лигах варишься, играешь с другими командами. И ты платишь взнос за то, чтобы поиграть в игре. А когда ты поднимаешься на ступень выше, тебе нужны авторы. Ты несёшь деньги авторам, чтобы тебе помогли расписаться, не написали весь материал за тебя, а помогли. Плюс к этому: реквизит, кордебалет, подпевки — это всё дорого. Это миф, что КВН ничего не стоит. Это империя».
По мнению Галич, КВН проиграл креативному продюсеру ТНТ Вячеславу Дусмухаметову
(который сам когда-то играл в КВН) из-за самодурства. «Вот почему так выстрелил Дусмухаметов со своим Камеди, сериалами и шоу? Просто потому что он смог дать заработать денег людям, которые в это эмоционально вкладывались. А КВН — он немножечко про то, чтобы взять, а не дать. Всё, что он тебе даёт — место на Первом канале. Но…Перед вами сидит, вообще-то, бронзовый чемпион КВН команд премьер-лиги. И что? Ну нас показывали в 12 часов ночи. И я как-то подумала: всё, что я 6 лет делала, весь этот недосып, отсутствие отношений, прогуленные свадьбы и дни рождения друзей — это всё, чтобы меня показали на Первом канале в 12 часов ночи? Ты на этом никак не заработаешь и не продашь себя. И конечно, когда появилась площадка на ТНТ, и стало понятно, что там больше медийности, вовлечённости и денег, люди туда начали уходить пачками. Я обожаю КВН, но если бы не их самодурство, если бы они вовремя смогли подключиться к людям, которые им смотрят в рот, всё сложилось бы иначе».
Также Галич отметила, что формат, в котором до сих пор работает КВН, банально не соответствует темпу нового времени. «Дусмухаметов победил КВН из-за быстроты. Представьте себе: есть у вас игра в премьер-лиге, случился какой-то классный инфоповод, и вот мы придумали шутки, написали, у нас через неделю редактура, прошла редактура первая, вторая и третья, мы сыграли на сцене, это записали, через 2 недели монтаж. Прошло 2 месяца. За это время столько мемов уже появилось. Столько раз уже каждый дурак пошутил про эту ситуацию, что мы со своим номером стали самыми последними в этой цепочке. Надо было ускоряться. Нужно было понять, что всё работает иначе, и что от точки А до точки Б времени теперь уходит намного меньше»
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