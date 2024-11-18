Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

49-летний Марк Горобец сделал предложение 17-летней Александрине Олексюк

18 ноября
2024 год

Лайфстайл >>
18 ноября 2024
14 ноября 49-летний режиссёр Марк Горобец был невообразимо счастлив — ведь в этот день его невесте, актрисе Александрине Олексюк, наконец-то исполнилось 18 лет! За несколько дней до совершеннолетия Александрины Марк не утерпел и опубликовал фотографии романтической помолвки с ребёнком, сделанные на озере Рица в августе этого года, когда его будущей супруге было ещё 17 лет.

49-летний Марк Горобец сделал предложение 17-летней Александрине Олексюк

49-летний Марк Горобец сделал предложение 17-летней Александрине Олексюк

49-летний Марк Горобец сделал предложение 17-летней Александрине Олексюк

«04.08.2024 ты сказала мне "да!". Счастье, что ты есть, моя замечательная и любимая Александрина. Будь счастлива, а с остальным мы разберёмся, моя принцесса. Я тебя очень люблю», — написал режиссёр.

49-летний Марк Горобец сделал предложение 17-летней Александрине Олексюк

Для Марка это будет уже третий брак, ранее он был женат на актрисах Светлане Устиновой и Марии Шерстобитовой. Горобец познакомился с Олексюк на съёмках фильма «Тур с Иванушками», где Александрина играла дочь героини Агаты Муцениеце, которая одной из первых поздравила жениха. После «Тура с Иванушками» Марку и Александрине вновь посчастливилось поработать вместе — на съёмках фильма «Братья».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
любовь
персоны
Марк ГоробецАгата МуцениецеАлександрина ОлексюкСветлана УстиноваМаша Шерстобитова
фильмы
БратьяТур с Иванушками

фотографии >>
49-летний Марк Горобец сделал предложение 17-летней Александрине Олексюк фотографии
49-летний Марк Горобец сделал предложение 17-летней Александрине Олексюк фотографии
49-летний Марк Горобец сделал предложение 17-летней Александрине Олексюк фотографии
49-летний Марк Горобец сделал предложение 17-летней Александрине Олексюк фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Владимир Левкин
17 ноября ушёл из жизни певец Владимир Левкин.
Светлана Светличная
16 ноября ушла из жизни актриса Светлана Светличная.
Владимир Шкляров
15 ноября ушёл из жизни артист балета Владимир Шкляров.
Александр Панкратов
15 ноября ушёл из жизни режиссёр Александр Панкратов.
Ромуалдс Калсонс
15 ноября ушёл из жизни композитор Ромуалдс Калсонс.

День рождения >>

Алексей Бардуков
Антонина Дмитриева
Григорий Зельцер
Екатерина Клеопина
Виктория Полторак
Алиса Признякова
Эльдар Рязанов
Эмилия Спивак
Олев Эскола
Геннадий Ялович
Бренда Ваккаро
Ульрих Нойтен
Нэйт Паркер
Хлоя Севиньи
Оуэн Уилсон
Пета Уилсон
Джосилин Хадон
все родившиеся 18 ноября >>

Афиша кино >>

Втроём
романтическая комедия
Россия, 2024
Таро
фильм ужасов, экранизация
США, 2024
Реплика
драма, научная фантастика
Россия, 2024
Воплощение
драма
Россия, 2024
Великая
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Австралия, Великобритания, Венгрия, США, Сингапур, 2023
Заговорённая
триллер
Канада, 2024
Конклав
триллер
Великобритания, США, 2024
Эра
драма
Россия, 2024
Мой любимый двортерьер
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Австралия, 2024
Первые ведьмы. Потомство
мистика, фильм ужасов
Швеция, 2024
Зять
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Моя девочка
мистика, триллер
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?