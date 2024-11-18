49-летний Марк Горобец сделал предложение 17-летней Александрине Олексюк

14 ноября 49-летний режиссёр Марк Горобец
был невообразимо счастлив — ведь в этот день его невесте, актрисе Александрине Олексюк
, наконец-то исполнилось 18 лет! За несколько дней до совершеннолетия Александрины Марк не утерпел и опубликовал фотографии романтической помолвки с
ребёнком
, сделанные на озере Рица в августе этого года, когда его будущей супруге было ещё 17 лет.
«04.08.2024 ты сказала мне "да!". Счастье, что ты есть, моя замечательная и любимая Александрина. Будь счастлива, а с остальным мы разберёмся, моя принцесса. Я тебя очень люблю»
, — написал режиссёр.
Для Марка это будет уже третий брак, ранее он был женат на актрисах Светлане Устиновой
и Марии Шерстобитовой
. Горобец познакомился с Олексюк на съёмках фильма «Тур с Иванушками»
, где Александрина играла дочь героини Агаты Муцениеце
, которая одной из первых поздравила жениха. После «Тура с Иванушками» Марку и Александрине вновь посчастливилось поработать вместе — на съёмках фильма «Братья»
.
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