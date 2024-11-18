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Генеральная репетиция: Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес и Кейт Уинслет

18 ноября
2024 год

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18 ноября 2024
17 ноября в Лос-Анджелесе прошла 15-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук Governors Awards, открывающая сезон крупных кинопремий. Среди гостей и лауреатов премии были Анджелина Джоли с сыном Ноксом (который отдалённо смахивает на Александра Горчилина), Селена Гомес, Деми Мур, Николь Кидман, Дженнифер Лоуренс, Дженнифер Лопес, Шэрон Стоун, Тильда Суинтон, Кейт Уинслет и многие другие.

Генеральная репетиция: Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес и Кейт Уинслет
фото: Анджелина Джоли с сыном Ноксом

Генеральная репетиция: Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес и Кейт Уинслет
фото: Дженнифер Лоуренс

Генеральная репетиция: Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес и Кейт Уинслет
фото: Рита Уилсон и Том Хэнкс

Генеральная репетиция: Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес и Кейт Уинслет
фото: Фелисити Джонс

Генеральная репетиция: Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес и Кейт Уинслет
фото: Шэрон Стоун

Генеральная репетиция: Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес и Кейт Уинслет
фото: Мишель Родригес

Генеральная репетиция: Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес и Кейт Уинслет
фото: Анна Кендрик

Генеральная репетиция: Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес и Кейт Уинслет
фото: Лили-Роуз Депп

Генеральная репетиция: Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес и Кейт Уинслет
фото: Маргарет Куэлли

Генеральная репетиция: Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес и Кейт Уинслет
фото: Деми Мур

Генеральная репетиция: Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес и Кейт Уинслет
фото: Эль Фэннинг

Генеральная репетиция: Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес и Кейт Уинслет
фото: Тильда Суинтон

Генеральная репетиция: Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес и Кейт Уинслет
фото: Селена Гомес

Генеральная репетиция: Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес и Кейт Уинслет
фото: Николь Кидман

Генеральная репетиция: Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес и Кейт Уинслет
фото: Дженнифер Лопес

Генеральная репетиция: Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес и Кейт Уинслет
фото: Кейт Уинслет
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Генеральная репетиция: Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес и Кейт Уинслет фотографии
Генеральная репетиция: Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес и Кейт Уинслет фотографии
Генеральная репетиция: Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес и Кейт Уинслет фотографии
Генеральная репетиция: Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес и Кейт Уинслет фотографии
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