Генеральная репетиция: Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес и Кейт Уинслет

Новости кино
Седьмой сезон популярного медицинского сериала стартует на НТВ 18 ноября
Спутник телезрителя
18 ноября, 23:30, ТВ-3
Интервью
Режиссер фильма «За слова отвечаю» – об отсылках к делу Блиновской, коучах и психологических травмах
Лайфстайл
Артист потерял равновесие и сорвался с балкона
Спутник телезрителя
В ночь с 17 на 18 ноября, 00:15, ОТР
История кино
50 лет не срок для понятных героев и исторических рифм?
Лайфстайл
Актриса представляет линейку помад Runway Lip Color
Новости кино
Фильм выйдет в российский прокат в 2025 году
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