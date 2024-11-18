Сарик Андреасян и Лиза Моряк ждут второго ребёнка

В прошлом году у режиссёра Сарика Андреасяна
и его жены, актрисы Лизы Моряк родилась
дочь Элизабет, а сегодня стало известно, что супруги ждут второго ребёнка. Эту новость Сарик и Лиза решили преподнести общественности творчески, сняв шутливое видео по мотивам сериала «Жизнь по-вызову»
. Героиня Лизы заходит в кабинет к Сарику с вопросом: "Когда мы расскажем Мэджику (персонаж Прилучного
), что ждём второго ребёнка?" На что Сарик отвечает, что гораздо важнее предупредить руководство онлайн-кинотеатра Kion, на котором с большим успехом транслируется сериал, что с четвертым сезоном придётся повременить.
«Мы узнали о беременности во время съёмок «Сказки о Царе Салтане», когда снимали в Геленджике! Действительно, сказка, но в отличии от магии кино это явно произошло благодаря армянской магии и волшебному посоху. Думаю, именно поэтому мы решили сообщить об этом секрете, сняв фрагмент на съёмочной площадке «Жизнь по вызову» в окружении своих близких друзей и любимой работы. Спасибо всем за поддержку и всем кто всегда рядом! Уверен, что наш малыш придёт в этот мир и сделает его чуточку лучше!»
, — написал Сарик.
обсуждение >>