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Сарик Андреасян и Лиза Моряк ждут второго ребёнка

18 ноября
2024 год

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18 ноября 2024
В прошлом году у режиссёра Сарика Андреасяна и его жены, актрисы Лизы Моряк родилась дочь Элизабет, а сегодня стало известно, что супруги ждут второго ребёнка. Эту новость Сарик и Лиза решили преподнести общественности творчески, сняв шутливое видео по мотивам сериала «Жизнь по-вызову». Героиня Лизы заходит в кабинет к Сарику с вопросом: "Когда мы расскажем Мэджику (персонаж Прилучного), что ждём второго ребёнка?" На что Сарик отвечает, что гораздо важнее предупредить руководство онлайн-кинотеатра Kion, на котором с большим успехом транслируется сериал, что с четвертым сезоном придётся повременить.

Сарик Андреасян и Лиза Моряк ждут второго ребёнка

«Мы узнали о беременности во время съёмок «Сказки о Царе Салтане», когда снимали в Геленджике! Действительно, сказка, но в отличии от магии кино это явно произошло благодаря армянской магии и волшебному посоху. Думаю, именно поэтому мы решили сообщить об этом секрете, сняв фрагмент на съёмочной площадке «Жизнь по вызову» в окружении своих близких друзей и любимой работы. Спасибо всем за поддержку и всем кто всегда рядом! Уверен, что наш малыш придёт в этот мир и сделает его чуточку лучше!», — написал Сарик.

Сарик Андреасян и Лиза Моряк ждут второго ребёнка
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Сарик Андреасян и Лиза Моряк ждут второго ребёнка фотографии
Сарик Андреасян и Лиза Моряк ждут второго ребёнка фотографии
Сарик Андреасян и Лиза Моряк ждут второго ребёнка фотографии
Сарик Андреасян и Лиза Моряк ждут второго ребёнка фотографии
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