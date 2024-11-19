«Психоанализ — это очень долго»: Ида Галич об увлечении нейропрограммированием и Таро

Востребованность психологии и эзотерических практик
в среде представителей шоу-бизнеса весьма высока — это всего лишь очередной способ справляться со стрессом и неуверенностью в себе. Сейчас на рынке коучинга так много всевозможных практик, что каждый выбирает то, что ему по душе: Никита Ефремов
так увлёкся психологией, что даже пошёл на курсы по психоанализу. Настасья Самбурская
увлекается Хьюман дизайном, аскезами
и раскладом Таро. Карты также раскладывают Мария Шумакова
и Алёна Водонаева
. А Ида Галич
учится справляться с неприятными эмоциями с помощью нейролингвистического программирования.
«Я не из тех людей, которым подходит психолог. Не пошло. У меня было в жизни много хорошего, и очень много плохого. Но я не буду в этом копаться. Я знаю, что было вот так и мне нужно, чтоб так было впредь. И нейропрограммирование даёт мне рычаги воздействия. Психология — это очень долго. Я всё-таки быстрая. Пять лет я это разбирать не готова. Может, когда-нибудь я к этому приду»
, — призналась телеведущая и блогер в интервью Юлии Меньшовой
.
«Я в последнее время очень здраво начала рассуждать, и все подумали, что я в психоанализе, но нет. По сути все эти техники — об одном и том же. Вот у меня есть педагог по нейропрограммированию. Мы учимся думать о том, как думать. Перепрограммировать своё мышление очень сложно. Мне 34 года, я уже выработала свои реакции, я очень эмоциональная и вспыльчивая. И вот за 2 года я научилась работать со своими реакциями так, что мне уже ничего не страшно. Мне говорят: «Ида, сейчас YouTube закроют! Что бы будешь делать?!» Ну закроют и закроют, значит, буду по-другому. Пойду работать»
.
Помимо нейропрограммирования Иде помогают гадалки, Таро и астрология. Страсть к экстрасенсорике Галич впитала в родной Осетии, где «у каждого есть свой медиум и это нормально».
«Иногда для того, чтобы убедиться в том, что всё будет хорошо, я должна услышать это от разных людей: начиная от визажиста и заканчивая тарологом. Это всего лишь ещё один способ почувствовать себя прекрасно. Если мне говорят что-то нехорошее, я просто не слушаю. Скажи мне, что будет хорошо, а что плохо — мне не надо. Моя подруга, которая делает астрологические прогнозы, может сказать: «Сейчас неблагоприятный период для создания чего-то нового». И мне это помогает, потому что некоторые моменты, где она меня предупреждала, срабатывали. Не надо воспринимать эти увлечения как неотъемлемую часть моей жизни. Но мне это просто дико нравится — я люблю с девочками сходить к гадалке»
.
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