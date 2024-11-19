«Аня совсем не блатная»: Юлия Пересильд рассказала, как дочь совмещает работу и учёбу

«Аня сейчас снимается в кино, хотя после «Слова пацана» на год брала паузу — предложения были, но мы её просили, чтобы она дождалась особенной роли, набралась терпения. Конечно, она дулась, обижалась, говорила: все снимаются, а я сижу, а вдруг потом у меня ничего не будет? Но она молодец, дождалась подходящего предложения, сейчас играет Алису в Стране чудес. Съёмки сложные, в Абхазии, но она счастлива», — рассказала Юлия в интервью журналу «Hello!»
фото: Олег Савостюк и Аня Пересильд на съёмках "Алисы в Стране Чудес"
По словам Юлии, администрация школы идёт им навстречу, позволяя пропускать занятия. Но Аня старательно навёрстывает. «Аня совсем не блатная, поверь мне. И я благодарна школе за то, что к ней нет какого-то особенного отношения, а есть нормальное человеческое понимание.
Но и Аня молодец, хорошо учится, отличница. После выхода «Слова пацана» было очень много событий — в рамках продвижения сериала нужно было посещать мероприятия, участвовать в каких-то съёмках. Это же всё тоже часть актерской работы. И конечно, она пропускала занятия. Я переживала, так как у неё тогда как раз началась химия, предстоял экзамен. И я ей сказала: «Получить двойку — это проявить неуважение к учителю. Ты подведешь свою школу и преподавателей, которые тебе доверяют и считают ответственным человеком». Она ответила: «Мама, все понятно». Потом слышу — занимается с кем-то химией один день, второй, как-то поздно вечером пришла с мероприятия и сидит формулы пишет. И в итоге сдала экзамен на 97 баллов».
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