«Однажды я покажу его и своим детям»: Александр Петров о мультфильме «Самый ценный груз»

Александр Петров
, которого в последнее время редко встретишь в кадре и на красной дорожке, наслаждается семейной жизнью и развивается в других областях. Сейчас Александр работает над своими спектаклями и поэтическим клубом
, а недавно актёр озвучил роль рассказчика в мультфильме Мишеля Хазанавичуса «Самый ценный груз»
(в оригинале рассказчиком выступил покойный Жан-Луи Трентиньян
).
«Для меня честь озвучивать роль рассказчика в мультфильме Мишеля Хазанавичуса «Самый ценный груз». Это очень трогательная, настоящая, цепляющая какие-то внутренние стороны души история. Она может быть интересна и детям и взрослым, потому что простым языком рассказывает о сложнейших темах. Это маленькое кино с большой душой и мне кажется, что оно останется в истории и однажды я покажу его и своим детям»
– пообещал Александр.
«Самый ценный груз» – история о том, как во время сбора хвороста жена лесника находит в сугробе младенца – маленькую девочку выбросили из окна «поезда смерти», идущего в Аушвиц. Женщина решает спасти дитя, но суровый муж категорически против. Он позволяет оставить ребёнка ненадолго, но чем больше проходит времени, тем сильнее привязывается к нему. Между тем, жители деревни узнают о необъяснимом появлении дочери в семье лесника и, уверенные, что ребёнок навлечет на них беду, требуют, чтобы родители избавились от него.
«Самый ценный груз» в прокате с 23 января 2025 года.
«Самый ценный груз». Трейлер на французском языке
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