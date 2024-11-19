Мезальянс: Ян Цапник, Люся Чеботина и Иосиф Пригожин

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Спутник телезрителя «За нас с вами»: Овраги государства В ночь с 17 на 18 ноября, 00:15, ОТР

Лайфстайл Поколение "Я": Никита Ефремов, Ирина Горбачёва и Лянка Грыу Миллениалы, которые не уступают зумерам

Рецензии на фильмы «Королевство»: Твой дом — моя крепость Драма о последнем дне детства в конкурсе фестиваля VOICES

Интервью Энтони Пенроуз: «Мать ничего не говорила о войне те 20 лет, что я ее знал» Автор книги «Жизнь Ли Миллер» о работе над фильмом «Великая» с Кейт Уинслет в главной роли

Лайфстайл Дэвид Линч рассказал, что не может передвигаться без кислородной маски В августе режиссёр сообщил, что у него эмфизема

Лайфстайл «Невыносимая случайность»: Солист Мариинского театра Владимир Шкляров погиб, выпав из окна пятого этажа Артист потерял равновесие и сорвался с балкона

Новости кино Бенедикт Камбербэтч, Розамунд Пайк и Энтони Хопкинс возглавили актерский состав фильма Гая Ричи «Жена и пес» Съемки картины должны начаться в феврале будущего года в Великобритании