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Мезальянс: Ян Цапник, Люся Чеботина и Иосиф Пригожин

19 ноября
2024 год

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19 ноября 2024
17 ноября в столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера комедии «Зять», которую зрителям представили режиссёр Анарио Мамедов и актёры Ян Цапник и Дарья Петриченко. А Дмитрий Нагиев вышел на связь с публикой по видео.

Мезальянс: Ян Цапник, Люся Чеботина и Иосиф Пригожин
фото: Дарья Петриченко и Ян Цапник

Мезальянс: Ян Цапник, Люся Чеботина и Иосиф Пригожин
фото: Анарио Мамедов

Мезальянс: Ян Цапник, Люся Чеботина и Иосиф Пригожин
фото: Дмитрий Нагиев

Среди гостей премьеры были замечены Люся Чеботина, Стас Ярушин, Иосиф Пригожин, Марк Горобец, Михаил Тарабукин, Александр Мартынов, Маруся Климова и другие.

Мезальянс: Ян Цапник, Люся Чеботина и Иосиф Пригожин
фото: Сергей Комаров

Мезальянс: Ян Цапник, Люся Чеботина и Иосиф Пригожин
фото: Стас Ярушин

Мезальянс: Ян Цапник, Люся Чеботина и Иосиф Пригожин
фото: Маруся Климова

Мезальянс: Ян Цапник, Люся Чеботина и Иосиф Пригожин
фото: Люся Чеботина

Мезальянс: Ян Цапник, Люся Чеботина и Иосиф Пригожин
фото: Михаил Тарабукин

Мезальянс: Ян Цапник, Люся Чеботина и Иосиф Пригожин
фото: Иосиф Пригожин

Мезальянс: Ян Цапник, Люся Чеботина и Иосиф Пригожин
фото: Марк Горобец с дочерью

«Зять» в прокате с 21 ноября 2024 года.

«Зять»
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Мезальянс: Ян Цапник, Люся Чеботина и Иосиф Пригожин фотографии
Мезальянс: Ян Цапник, Люся Чеботина и Иосиф Пригожин фотографии
Мезальянс: Ян Цапник, Люся Чеботина и Иосиф Пригожин фотографии
Мезальянс: Ян Цапник, Люся Чеботина и Иосиф Пригожин фотографии
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