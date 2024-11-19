«Бриллиант на ж**е — перебор»: Ида Галич про отмену Насти Ивлеевой и чувство времени

Популярность Иды Галич
совпала по времени (и по контенту) с популярностью Насти Ивлеевой
— обе начинали с вайнов в запретграме (хотя Галич до этого 6 лет отдала КВН
), обе постепенно упрочивали свои позиции на телевидении и близко дружили. Однако за последние два года не всем блогерам удалось остаться на плаву — кто-то был вынужден уехать из России, теряя связь со своей аудиторией. А кто-то, как Ивлеева, не до конца прочувствовал социально-культурные изменения
, и был выброшен за борт
. Оставшаяся на плаву Галич в интервью Юлии Меньшовой
предположила, что причиной, по которой злосчастная «голая вечеринка» вызвала такое возмущение, стал вовсе не «разгул разврата и веселья».
«Это ошибочное мнение — полагать, что всех триггернула вечеринка. Как бы это объяснить помягче… Я так не хочу на эту тему активно разговаривать…Ну вот… Бриллиант на ж**е — это перебор. И вот именно он, скорее всего, триггернул общественность. Носок на члене — перебор. Если бы это просто была вечеринка, никто бы ничего не сказал. Никто ж не говорит, что не нужно отдыхать и не нужно играть свадьбы и справлять дни рождения».
Галич отметила, что сегодня медийным лицом быть до некоторой степени опасно, потому что общество ожидает от тебя твёрдой позиции по любому поводу. «Мы должны всем и вся. Была же такая мода на либерализм, помните? Если ты не высказался, ты плохой. Общественное мнение давило, либеральный круг давил, все требовали, чтобы ты выбрал срочно позицию. Но моя позиция заключается в том, что я не буду никогда выбирать из людей и людей».
Сама Ида постоянно контролирует свои порывы и желания, соотнося их с тем, что происходит "снаружи". «Очень просто потерять ощущение того, где ты находишься и что ты делаешь. Поэтому я всегда на контроле. Вот мне в этом году исполнялось 34 года. Я очень хотела большой праздник. Я уже договорилась с симфоническим оркестром, который играет рок-песни — это моя мечта вообще. И происходит Орск, теракт в "Крокус Сити Холле" и параллельно с этим то, что происходит на границе. Ну вот я сижу и думаю: мне очень хочется большой праздник и я его очень сильно заслужила, потому что я очень много работала. И ко мне приходит моя рациональная сторона и говорит: "Ты правда думаешь, что это то время? В этот момент, 3 мая, "Крокусу" будет 40 дней. Ты считаешь, что это ок?". И я себе отвечаю: "Нет, не ок! Не в этом году». Вот это про чувство времени — нужно задавать себе неприятные вопросы».
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