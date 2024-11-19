«Бриллиант на ж**е — перебор»: Ида Галич про отмену Насти Ивлеевой и чувство времени

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«Однажды я покажу его и своим детям»: Александр Петров о мультфильме «Самый ценный груз»

19 ноября

«Аня совсем не блатная»: Юлия Пересильд рассказала, как дочь совмещает работу и учёбу

Родители настояли, чтобы Аня взяла паузу в работе на год