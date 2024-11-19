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Мы выживали, как могли: Виктория Исакова, Слава Копейкин и Жора Крыжовников

19 ноября
2024 год

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19 ноября 2024
Ещё не вышли все серии «Лихих», а на зрителя уже падает очередная новинка о травме 90-х «Дети перемен», которая выйдет в онлайн-кинотеатре Wink 21 ноября. На премьере в кинотеатре "Октябрь", которая состоялась 18 ноября, сериал зрителям представили актёры Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Артём Кошман, Кузьма Котрелёв, Софья Лебедева и Любовь Константинова. А также продюсер Фёдор Бондарчук и режиссёры Любовь Львова и Сергей Тарамаев.

Мы выживали, как могли: Виктория Исакова, Слава Копейкин и Жора Крыжовников
фото: Виктория Исакова

Мы выживали, как могли: Виктория Исакова, Слава Копейкин и Жора Крыжовников
фото: Кузьма Котрелёв

Мы выживали, как могли: Виктория Исакова, Слава Копейкин и Жора Крыжовников
фото: Любовь Константинова

Мы выживали, как могли: Виктория Исакова, Слава Копейкин и Жора Крыжовников
фото: Любовь Львова, Слава Копейкин, Сергей Тарамаев и Фёдор Бондарчук

Мы выживали, как могли: Виктория Исакова, Слава Копейкин и Жора Крыжовников
фото: Макар Хлебников

Мы выживали, как могли: Виктория Исакова, Слава Копейкин и Жора Крыжовников
фото: Артём Кошман

Мы выживали, как могли: Виктория Исакова, Слава Копейкин и Жора Крыжовников
фото: Софья Лебедева

А среди гостей премьеры были Антон Филипенко, Владимир Канухин, Анастасия Уколова, Валентина Ляпина, Жора Крыжовников, Рузиль Минекаев, Анна Завтур и многие другие.

Мы выживали, как могли: Виктория Исакова, Слава Копейкин и Жора Крыжовников
фото: Валентина Ляпина

Мы выживали, как могли: Виктория Исакова, Слава Копейкин и Жора Крыжовников
фото: Тимур Родригез и Катя Кабак

Мы выживали, как могли: Виктория Исакова, Слава Копейкин и Жора Крыжовников
фото: Софья Аржаных

Мы выживали, как могли: Виктория Исакова, Слава Копейкин и Жора Крыжовников
фото: Рузиль Минекаев

Мы выживали, как могли: Виктория Исакова, Слава Копейкин и Жора Крыжовников
фото: Павел Комаров, Кузьма Сапрыкин, Антон Филиппенко и Филипп Ершов

Мы выживали, как могли: Виктория Исакова, Слава Копейкин и Жора Крыжовников
фото: Жора Крыжовников и Ольга Долматовская

Мы выживали, как могли: Виктория Исакова, Слава Копейкин и Жора Крыжовников
фото: Марк Богатырёв

Мы выживали, как могли: Виктория Исакова, Слава Копейкин и Жора Крыжовников
фото: Марина Ворожищева

Мы выживали, как могли: Виктория Исакова, Слава Копейкин и Жора Крыжовников
фото: Карина Нигай

Мы выживали, как могли: Виктория Исакова, Слава Копейкин и Жора Крыжовников
фото: Диана Милютина

Мы выживали, как могли: Виктория Исакова, Слава Копейкин и Жора Крыжовников
фото: Анна Завтур

Мы выживали, как могли: Виктория Исакова, Слава Копейкин и Жора Крыжовников
фото: Анастасия Уколова и Владимир Канухин

Смотрите «Дети перемен» на платформе Wink с 21 ноября 2024 года.

«Дети перемен»
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Мы выживали, как могли: Виктория Исакова, Слава Копейкин и Жора Крыжовников фотографии
Мы выживали, как могли: Виктория Исакова, Слава Копейкин и Жора Крыжовников фотографии
Мы выживали, как могли: Виктория Исакова, Слава Копейкин и Жора Крыжовников фотографии
Мы выживали, как могли: Виктория Исакова, Слава Копейкин и Жора Крыжовников фотографии
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