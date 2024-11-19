Мы выживали, как могли: Виктория Исакова, Слава Копейкин и Жора Крыжовников

Ещё не вышли все серии «Лихих»
, а на зрителя уже падает очередная новинка о травме 90-х «Дети перемен»
, которая выйдет в онлайн-кинотеатре Wink
21 ноября. На премьере в кинотеатре "Октябрь", которая состоялась 18 ноября, сериал зрителям представили актёры Виктория Исакова
, Слава Копейкин
, Макар Хлебников
, Артём Кошман
, Кузьма Котрелёв
, Софья Лебедева
и Любовь Константинова
. А также продюсер Фёдор Бондарчук
и режиссёры Любовь Львова
и Сергей Тарамаев
.
фото: Виктория Исакова
фото: Кузьма Котрелёв
фото: Любовь Константинова
фото: Любовь Львова, Слава Копейкин, Сергей Тарамаев и Фёдор Бондарчук
фото: Макар Хлебников
фото: Артём Кошман
фото: Софья Лебедева
А среди гостей премьеры были Антон Филипенко
, Владимир Канухин
, Анастасия Уколова
, Валентина Ляпина
, Жора Крыжовников
, Рузиль Минекаев
, Анна Завтур
и многие другие.
фото: Валентина Ляпина
фото: Тимур Родригез и Катя Кабак
фото: Софья Аржаных
фото: Рузиль Минекаев
фото: Павел Комаров, Кузьма Сапрыкин, Антон Филиппенко и Филипп Ершов
фото: Жора Крыжовников и Ольга Долматовская
фото: Марк Богатырёв
фото: Марина Ворожищева
фото: Карина Нигай
фото: Диана Милютина
фото: Анна Завтур
фото: Анастасия Уколова и Владимир Канухин
Смотрите «Дети перемен»
на платформе Wink
с 21 ноября 2024 года.
«Дети перемен»
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