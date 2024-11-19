«Я устал от него немного»: Юрий Быков не хотел брать Артёма Быстрова в сериал «Лихие»

В интервью Фёдору Бондарчуку для программы «Кино в деталях» режиссёр Юрий Быков признался, что не хотел брать Артёма Быстрова на главную роль в сериале «Лихие». Это уже четвёртая совместная работа Быстрова и Быкова (вершиной их взаимодействия на сегодняшний день был и остаётся фильм «Дурак», за роль в котором Быстров получил награду на фестивале в Локарно), но Быков совершенно не видел Артёма в роли отрицательного персонажа. Кандидатуру Быстрова Быкову предложил продюсер Иван Самохвалов.
фото: Юрий Быков и Артём Быстров
«Иван в какой-то момент предлагает мне Тёму Быстрова. А мы с ним работали до этого на картине «Хозяин», которая ещё не вышла. И я устал немножко от Тёмы, потому что мы долго шли к взаимодействию. И вдруг мне Иван говорит, что есть замечательный отрицательный персонаж — Тёма Быстров. Я говорю: это Тёма-то отрицательный персонаж?»
Первоначально Быков хотел дать Быстрову роль Краба, которая в итоге досталась Александру Голубеву. Но после проб режиссёр понял, что Быстров, так органично вписавшийся в роль идеалиста в «Дураке», не менее органичен в роли профессионального киллера.
«Я приглашаю Тёму на пробы, он приходит, и я понимаю: такая скотина! Ну в смысле, внутри проб. Такая сволочь. Причём убеждённая, в природном смысле. В животном. Наверное так бывает, что артист меняется по внутренней фактуре. А в Тёме я этого не знал. И когда мы стали пробовать, я постепенно стал убеждаться, что это он. И в конце концов, надо честно отдать должное — это первый мой опыт, когда продюсер очень правильно предложил артиста и убедил».
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