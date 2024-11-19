«Я устал от него немного»: Юрий Быков не хотел брать Артёма Быстрова в сериал «Лихие»

что почитать?

Что нужно знать о новой экранизации книги Юлиана Семенова

Следствие вели: как «Противостояние» ищет новый подход к жанру ретро-детектива

В ночь с 17 на 18 ноября, 00:15, ОТР

«За нас с вами»: Овраги государства

Миллениалы, которые не уступают зумерам

Поколение "Я": Никита Ефремов, Ирина Горбачёва и Лянка Грыу

Анастасия Шевчук в роли женщины, которая не узнает мужа, пришедшего с войны

Здравствуй, я вернулся: «Воплощение» — притча о любви, верности и ожидании счастья

От рождественского чуда до чилийской мистики: новейшая кукольная анимация на все случаи жизни

Разведчик в отставке Сергей Шакуров отправится на Кубу в фильме «Гуантанамера»

Интервью

Энтони Пенроуз: «Мать ничего не говорила о войне те 20 лет, что я ее знал»

Автор книги «Жизнь Ли Миллер» о работе над фильмом «Великая» с Кейт Уинслет в главной роли