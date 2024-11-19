Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я устал от него немного»: Юрий Быков не хотел брать Артёма Быстрова в сериал «Лихие»

19 ноября
2024 год

Лайфстайл >>
19 ноября 2024
В интервью Фёдору Бондарчуку для программы «Кино в деталях» режиссёр Юрий Быков признался, что не хотел брать Артёма Быстрова на главную роль в сериале «Лихие». Это уже четвёртая совместная работа Быстрова и Быкова (вершиной их взаимодействия на сегодняшний день был и остаётся фильм «Дурак», за роль в котором Быстров получил награду на фестивале в Локарно), но Быков совершенно не видел Артёма в роли отрицательного персонажа. Кандидатуру Быстрова Быкову предложил продюсер Иван Самохвалов.

«Я устал от него немного»: Юрий Быков не хотел брать Артёма Быстрова в сериал «Лихие»
фото: Юрий Быков и Артём Быстров

«Иван в какой-то момент предлагает мне Тёму Быстрова. А мы с ним работали до этого на картине «Хозяин», которая ещё не вышла. И я устал немножко от Тёмы, потому что мы долго шли к взаимодействию. И вдруг мне Иван говорит, что есть замечательный отрицательный персонаж — Тёма Быстров. Я говорю: это Тёма-то отрицательный персонаж?»

Первоначально Быков хотел дать Быстрову роль Краба, которая в итоге досталась Александру Голубеву. Но после проб режиссёр понял, что Быстров, так органично вписавшийся в роль идеалиста в «Дураке», не менее органичен в роли профессионального киллера.

«Я устал от него немного»: Юрий Быков не хотел брать Артёма Быстрова в сериал «Лихие»

«Я приглашаю Тёму на пробы, он приходит, и я понимаю: такая скотина! Ну в смысле, внутри проб. Такая сволочь. Причём убеждённая, в природном смысле. В животном. Наверное так бывает, что артист меняется по внутренней фактуре. А в Тёме я этого не знал. И когда мы стали пробовать, я постепенно стал убеждаться, что это он. И в конце концов, надо честно отдать должное — это первый мой опыт, когда продюсер очень правильно предложил артиста и убедил».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Лихие»: Это — папа, это – я, это — ОПГ моя
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Фёдор БондарчукЮрий БыковАртём БыстровАлександр ГолубевИван Самохвалов
фильмы
ДуракЛихиеХозяин

фотографии >>
«Я устал от него немного»: Юрий Быков не хотел брать Артёма Быстрова в сериал «Лихие» фотографии
«Я устал от него немного»: Юрий Быков не хотел брать Артёма Быстрова в сериал «Лихие» фотографии
«Я устал от него немного»: Юрий Быков не хотел брать Артёма Быстрова в сериал «Лихие» фотографии
«Я устал от него немного»: Юрий Быков не хотел брать Артёма Быстрова в сериал «Лихие» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Глазков
17 ноября ушёл из жизни оперный певец Николай Глазков.
Владимир Левкин
17 ноября ушёл из жизни певец Владимир Левкин.
Светлана Светличная
16 ноября ушла из жизни актриса Светлана Светличная.

День рождения >>

Алексей Баталов
Валерий Ивченко
Амалия Мордвинова
Елена Папанова
Майя Плисецкая
Павел Трубинер
Михаил Ульянов
Сергей Шевкуненко
Обиджан Юнусов
Нед Вон
Бо Дерек
Джереми Джордан
Андреа Райзборо
Риз Уэйкфилд
Флориан Давид Фитц
Шон Янг
все родившиеся 20 ноября >>

Афиша кино >>

Втроём
романтическая комедия
Россия, 2024
Таро
фильм ужасов, экранизация
США, 2024
Реплика
драма, научная фантастика
Россия, 2024
Воплощение
драма
Россия, 2024
Эра
драма
Россия, 2024
Великая
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Австралия, Великобритания, Венгрия, США, Сингапур, 2023
Заговорённая
триллер
Канада, 2024
Конклав
триллер
Великобритания, США, 2024
Мой любимый двортерьер
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Австралия, 2024
Первые ведьмы. Потомство
мистика, фильм ужасов
Швеция, 2024
Зять
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Моя девочка
мистика, триллер
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram