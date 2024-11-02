«Я врал, что я внебрачный сын Шеварнадзе»: Отар Кушанашвили рассказал, как обезопасил себя от нападок

Акула пера 90-х Отар Кушанашвили
известен своим безответственным отношением к высказываниям в адрес коллег и представителей шоу-бизнеса. Сегодня на фоне моды« на водолазки Отар и вовсе выглядит анахронизмом, но остаётся верен себе, продолжая отказываться от подбора слов для выражения своего мнения. В анамнезе у журналиста 27 судов, но могло бы быть и больше. О том, как ему удавалось «проходить между струйками» Отар рассказал в интервью Кристине Мединской
.
«Как Андрей Разин, известный мошенник, основал группу «Ласковый май»? Он прикинулся племянником Горбачёва. Для того, чтобы вести себя так, как веду себя я, надо быть вруном патологическим. Я врал всем, что я внебрачный сын президента Шеварнадзе. Потом я говорил всем, что меня защищают солнцевские. Это было неправдой. Потом я говорил, что я близкий родственник Айзеншписа. Он мне, конечно, помогал, но он не присылал киллеров любому, кто меня назовёт дураком.
Враньё становилось всё более витиеватым и изощрённым. Я говорил: «Ещё одно слово, и я позвоню казанским». А казанскую группировку я в глаза не видел. Я и Казань-то не разглядел во время гастролей — был пьяный. Я врал столько, что люди поверили, и думали: «Зачем мы с Отаром будем связываться? Нас в лес вывезут».
Я действительно познакомился с Иосифом Кобзоном, светлая ему память, он правда меня оберегал, но не в такой степени, как я это представлял. А я говорил, что я член «семьи».
обсуждение >>