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«Я врал, что я внебрачный сын Шеварнадзе»: Отар Кушанашвили рассказал, как обезопасил себя от нападок

2 ноября
2024 год

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2 ноября 2024
Акула пера 90-х Отар Кушанашвили известен своим безответственным отношением к высказываниям в адрес коллег и представителей шоу-бизнеса. Сегодня на фоне моды« на водолазки Отар и вовсе выглядит анахронизмом, но остаётся верен себе, продолжая отказываться от подбора слов для выражения своего мнения. В анамнезе у журналиста 27 судов, но могло бы быть и больше. О том, как ему удавалось «проходить между струйками» Отар рассказал в интервью Кристине Мединской.

«Я врал, что я внебрачный сын Шеварнадзе»: Отар Кушанашвили рассказал, как обезопасил себя от нападок

«Как Андрей Разин, известный мошенник, основал группу «Ласковый май»? Он прикинулся племянником Горбачёва. Для того, чтобы вести себя так, как веду себя я, надо быть вруном патологическим. Я врал всем, что я внебрачный сын президента Шеварнадзе. Потом я говорил всем, что меня защищают солнцевские. Это было неправдой. Потом я говорил, что я близкий родственник Айзеншписа. Он мне, конечно, помогал, но он не присылал киллеров любому, кто меня назовёт дураком.

«Я врал, что я внебрачный сын Шеварнадзе»: Отар Кушанашвили рассказал, как обезопасил себя от нападок

Враньё становилось всё более витиеватым и изощрённым. Я говорил: «Ещё одно слово, и я позвоню казанским». А казанскую группировку я в глаза не видел. Я и Казань-то не разглядел во время гастролей — был пьяный. Я врал столько, что люди поверили, и думали: «Зачем мы с Отаром будем связываться? Нас в лес вывезут».
Я действительно познакомился с Иосифом Кобзоном, светлая ему память, он правда меня оберегал, но не в такой степени, как я это представлял. А я говорил, что я член «семьи».
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«Я врал, что я внебрачный сын Шеварнадзе»: Отар Кушанашвили рассказал, как обезопасил себя от нападок фотографии
«Я врал, что я внебрачный сын Шеварнадзе»: Отар Кушанашвили рассказал, как обезопасил себя от нападок фотографии
«Я врал, что я внебрачный сын Шеварнадзе»: Отар Кушанашвили рассказал, как обезопасил себя от нападок фотографии
«Я врал, что я внебрачный сын Шеварнадзе»: Отар Кушанашвили рассказал, как обезопасил себя от нападок фотографии
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