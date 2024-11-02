«Я врал, что я внебрачный сын Шеварнадзе»: Отар Кушанашвили рассказал, как обезопасил себя от нападок

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Спутник телезрителя «Ультраамериканцы»: Косяки и пушки — детям не игрушки В ночь с 31 октября на 1 ноября, 00:05, ТНТ

Рецензии на фильмы Тонкая черная линия: «Оглянись» — драматичное аниме о юности и творчестве по манге японского Тарантино Фильм отвечает на вечный вопрос, нужно ли выходить из комнаты

Лайфстайл СМИ: Ченнинг Татум и Зои Кравиц разорвали помолвку Любовь живёт три года

Новости кино Марина Могилевская стала мамой Виктории Романенко в детективе «В тени больших чисел» Премьера сериала состоится на ТВЦ 16 ноября

Интервью Олег Савостюк: «Кино – это дзен, а ток-шоу – абсолютный хард-рок» Актер «Дайте шоу» и «Снегиря» – о правде в жизни и на экране, отличиях кино, театра и телевидения и адреналиново-серотониновой яме, из которой немногим удается выбраться