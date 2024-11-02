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«Людям внушили мысль, что это приговор»: Отар Кушанашвили о борьбе с раком

2 ноября
2024 год

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2 ноября 2024
Журналист и возмутитель спокойствия Отар Кушанашвили уже несколько месяцев борется с онкологическим заболеванием. Летом Отара экстренно госпитализировали с подозрением на цирроз печени, но впоследствие врачи обнаружили у журналиста рак. Болезнь и лечение не смогли надолго уложить Отара в койку — он по-прежнему снимает выпуски своего шоу "Каково?" и раздаёт интервью. В беседе с Кристиной Мединской Отар рассказал, что бурная деятельность помогает ему бороться с унынием и подбадривать собратьев по несчастью.

«Людям внушили мысль, что это приговор»: Отар Кушанашвили о борьбе с раком

«Людям внушили мысль, что это приговор. Рак — и все опускают руки. Светлая память Жанне Фриске и Анастасии Заворотнюк, но там были терминальные стадии. Если есть малейшая надежда зацепиться за жизнь — цепляйтесь! В центре Блохина, где я прохожу лечение, ходят 20-летние парни с мёртвыми глазами. Я им говорю: «Зачем ты ходишь с таким выражением лица? Ты делаешь больно маме и папе, которые приходят тебя навещать. Харахорься! Борись!» А в ответ: «У меня нет вашей силы воли». Я ночами боюсь смерти страшно! Но если я утром приеду к тебе на интервью и начну здесь ныть, так не пойдёт. Поэтому я бьюсь до последнего».

«Людям внушили мысль, что это приговор»: Отар Кушанашвили о борьбе с раком

Отар также озвучил имена представителей российского шоу-бизнеса, которые материально помогают ему справиться с болезнью. «В нашем мире, где брат брату не помогает, люди, которые не обязаны мне ничем… Я раз в жизни видел Эмина Агаларова — на концерте. Я не знаком с ним близко, но он оплатил мне часть очень дорогостоящих услуг. Я не очень хорошо знаком с Максом Фадеевым, я даже позволял себе об**рать его. Он помог мне. Павлиашвили — понятное дело. Валера Меладзе — понятное дело. Николай Басков уже многие годы помогает мне, и помогал тогда, когда 7 лет безработицы было. Но даже не это у меня вызывает изумление, а когда обычные люди в конверте приносят мне деньги со словами «Мы не хотим, чтобы вы умирали».
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«Людям внушили мысль, что это приговор»: Отар Кушанашвили о борьбе с раком фотографии
«Людям внушили мысль, что это приговор»: Отар Кушанашвили о борьбе с раком фотографии
«Людям внушили мысль, что это приговор»: Отар Кушанашвили о борьбе с раком фотографии
«Людям внушили мысль, что это приговор»: Отар Кушанашвили о борьбе с раком фотографии
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