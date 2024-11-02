Сначала терпишь, терпишь, а потом как терпишь: Михаил Тройник, Нино Нинидзе и Олег Гаас

1 ноября в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера комедии Данила Иванова «В баню!»
. По сюжету прораба Ивана (Михаил Тройник
) увольняет из фирмы лучший друг и партнёр (Фёдор Лавров
), а жена (Юлия Александрова
) выгоняет из дома. Причиной тому — слишком мягкий характер и привычка Ивана всё терпеть. Но неожиданно его слабые стороны становятся билетом в новую жизнь: Иван попадает в баню на чемпионат по парению, где ему нет равных. Среди гостей премьеры были исполнитель главной роли, а также Нино Нинидзе
, Валентина Мазунина
, Дарья Пицик
, Олег Гаас
, Иван Николаев
, Валерия Шкирандо
, Катерина Беккер
и другие.
фото: Михаил Тройник
фото: Нино Нинидзе
фото: Олег Гаас
фото: Иван Николаев
фото: Валерия Шкирандо
фото: Дарья Пицик
фото: Валентина Мазунина с подругой и Данил Иванов
Фильм «В баню!» выйдет в российский прокат 7 ноября.
фото: Екатерина Беккер
«В баню!»
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