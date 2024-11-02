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Сначала терпишь, терпишь, а потом как терпишь: Михаил Тройник, Нино Нинидзе и Олег Гаас

2 ноября
2024 год

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2 ноября 2024
1 ноября в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера комедии Данила Иванова «В баню!». По сюжету прораба Ивана (Михаил Тройник) увольняет из фирмы лучший друг и партнёр (Фёдор Лавров), а жена (Юлия Александрова) выгоняет из дома. Причиной тому — слишком мягкий характер и привычка Ивана всё терпеть. Но неожиданно его слабые стороны становятся билетом в новую жизнь: Иван попадает в баню на чемпионат по парению, где ему нет равных. Среди гостей премьеры были исполнитель главной роли, а также Нино Нинидзе, Валентина Мазунина, Дарья Пицик, Олег Гаас, Иван Николаев, Валерия Шкирандо, Катерина Беккер и другие.

Сначала терпишь, терпишь, а потом как терпишь: Михаил Тройник, Нино Нинидзе и Олег Гаас
фото: Михаил Тройник

Сначала терпишь, терпишь, а потом как терпишь: Михаил Тройник, Нино Нинидзе и Олег Гаас
фото: Нино Нинидзе

Сначала терпишь, терпишь, а потом как терпишь: Михаил Тройник, Нино Нинидзе и Олег Гаас
фото: Олег Гаас

Сначала терпишь, терпишь, а потом как терпишь: Михаил Тройник, Нино Нинидзе и Олег Гаас
фото: Иван Николаев

Сначала терпишь, терпишь, а потом как терпишь: Михаил Тройник, Нино Нинидзе и Олег Гаас
фото: Валерия Шкирандо

Сначала терпишь, терпишь, а потом как терпишь: Михаил Тройник, Нино Нинидзе и Олег Гаас
фото: Дарья Пицик

Сначала терпишь, терпишь, а потом как терпишь: Михаил Тройник, Нино Нинидзе и Олег Гаас
фото: Валентина Мазунина с подругой и Данил Иванов

Сначала терпишь, терпишь, а потом как терпишь: Михаил Тройник, Нино Нинидзе и Олег Гаас
фото: Екатерина Беккер

Фильм «В баню!» выйдет в российский прокат 7 ноября.

«В баню!»
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В баню!

фотографии >>
Сначала терпишь, терпишь, а потом как терпишь: Михаил Тройник, Нино Нинидзе и Олег Гаас фотографии
Сначала терпишь, терпишь, а потом как терпишь: Михаил Тройник, Нино Нинидзе и Олег Гаас фотографии
Сначала терпишь, терпишь, а потом как терпишь: Михаил Тройник, Нино Нинидзе и Олег Гаас фотографии
Сначала терпишь, терпишь, а потом как терпишь: Михаил Тройник, Нино Нинидзе и Олег Гаас фотографии
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