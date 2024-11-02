Милош Бикович и Дима Билан записали саундтрек к сериалу «Дайте шоу»

В день премьеры сериала «Дайте шоу»
состоялся релиз официального саундтрека, который записали Дима Билан
и исполнитель главной роли в проекте Милош Бикович
. Композиция под названием «Добро пожаловать в рай» доступна по ссылке
.
«Добро пожаловать в рай» — это монолог-обращение мужчины к женщине, в котором любовь приобретает фатальную форму: им невозможно быть ни вместе, ни порознь. Премьера сериала «Дайте шоу» состоялась 1 ноября в онлайн-кинотеатрах Иви
и KION
. Драма про изнанку российских ток-шоу покажет, что на самом деле творится за нарядными фасадами жизни звёзд.
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