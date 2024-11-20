«Я больше себе не позволю так расклеиться»: Юрий Быков о болезненной реакции на критику

У режиссёра Юрия Быкова
сложные отношения с критикой. После нескольких успешных работ Быков внезапно столкнулся с осуждением из-за сериала «Спящие»
, который показался либеральному сообществу стыдной конъюнктурой и сделкой с дьяволом
. Обруганный на стихийных парт-собраниях в соцсетях Быков
сорвал с себя пионерский галстук
воспринял эту травлю так близко к сердцу, что впал в апатию и начал извиняться и открещиваться от своей работы, малодушно пообещав уйти из профессии
. Но потом очухался, перерос этот кризис, отрастил панцырь и продолжил снимать. А спустя несколько лет пришёл к выводу, что критику можно и нужно воспринимать конструктивно и даже извлекать из неё пользу.
«Я не скажу, что они меня в чём-то убедили, но со временем я понял, как это можно конструктивно использовать. Если вообще не воспринимать критику, не читать её и не обращать внимания, ты начинаешь костенеть. Это точно приведёт тебя к творческому эгоцентризму, который будет неадекватен. А если её воспринимать, читать и не визжать по этому поводу, не умирать и не посыпать голову пеплом, то она становится конструктивной. Потому что ты начинаешь различать, где критика фильма, а где личная неприязнь. У кого-то со мной чисто эстетические расхождения. А бывали моменты, когда я впоследствие понимал, что критиковали не фильм, а меня. Потому что я недостаточно утончён, может быть»
, — признался режиссёр в интервью Фёдору Бондарчуку
в программе «Кино в деталях»
.
«Этот мир — он многообразен. Если ты не умеешь с ним взаимодействовать, не понимаешь и не принимаешь его многообразия, тогда ты просто сдуешься. Я научился одной простой вещи — если ты за что-то взялся, делай своё дело и постарайся, чтобы люди, которые с тобой взаимодействуют, не страдали от тебя по глупым поводам. Просто потому что ты расклеился или расслабился. И самое главное — если результат уже есть, ты несёшь за него ответственность. И за тех людей, которые с тобой это делали. Если вы понимаете, о чём я говорю. Я надеюсь, что я больше себе не позволю так расклеиться. Потому что не я один делаю это кино. В конечном счёте всегда оценит публика — она выносит вердикт. А критика даёт либо правильное направление для размышлений: чем надо дальше заниматься и на что надо обращать внимание. Либо просто говорит: ты мне не нравишься»
.
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