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Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес

21 ноября
2024 год

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21 ноября 2024
В холодный осенний сезон рекомендуем заряжать социальную батарейку, согреваясь на вечеринках и в уютных креслах кинотеатров, как это делают герои светской хроники. В рамках фестиваля ко дню рождения кинотеатра «Художественный» прошёл показ фильма Владимира Мункуева и Максима Арбугаева «Кончится лето». Среди зрителей были актёры картины Макар Хлебников, Денис Кузнецов и Батма Иманакунова, а также Роман Евдокимов, Арам Вардеванян, Лиза Шакира.

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Макар Хлебников

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Денис Кузнецов

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Батма Иманакунова с подругой

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Роман Евдокимов

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Арам Вардеванян

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Лиза Шакира

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Никита Санаев

В кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялся специальный показ фильма «Втроем», на котором присутствовали актеры картины Ирина Старшенбаум, Александра Ревенко, Сергей Кузнецов и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Ирина Старшенбаум

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Александра Ревенко

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Сергей Кузнецов

19 ноября в Лондоне прошла 27-я ежегодная церемония вручения премии GQ Men Of The Year. На красную дорожку вышли Николь Кидман, Алисия Викандер, Джуд Лоу и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Николь Кидман

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Джон Кортахарена и Алисия Викандер

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Джуд Лоу

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Ричард Гэдд

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Патрик Шварценеггер

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Кирнан Шипка

12 ноября на гала-концерте «Голос поэта» встретились Катерина Шпица, Ольга Будина, Родион Газманов и Глеб Калюжный.

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Руслан Панов и Катерина Шпица

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Ольга Будина

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Аня Покров и Глеб Калюжный

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Родион Газманов

На ковровой дорожке церемонии вручения MTV Europe Music Awards 2024, прошедшей 10 ноября, появились Аарон Тейлор-Джонсон, Джоди Тернер-Смит, Рита Ора в качестве ведущей и её супруг Тайка Вайтити.

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Аарон Тайлор-Джонсон

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Джоди Тернер-Смит

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Рита Ора и Тайка Вайтити

5 ноября в Лондоне британский Harper’s Bazaar раздал награды на церемонии вручения премии «Женщина года-2024». Мероприятие прошло в роскошном лондонском отеле Claridges, а на ковровой дорожке появились Софи Тернер, Джоди Комер, Брайан Кокс, Харриет Уолтер.

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Софи Тернер

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Джоди Комер

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Харпер и Виктория Бекхэм

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Брайан Кокс

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Харриет Уолтер

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Никола Колхан

4 ноября в Великом Новгороде состоялась торжественная церемония закрытия XXVIII Международного фестиваля театральных искусств имени Ф.М. Достоевского. На ней встретились Михаил Пореченков, Алена Бабенко, Вера Сапунова, Денис Степанов и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Михаил Пореченков

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Алена Бабенко

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Вера Сапунова

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Денис Степанов

В Лос-Анджелесе на премьере фильма «Злая», основанного на популярном бродвейском мюзикле, встретились Дженнифер Лопес, Мишель Йео, Сара Полсон и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Дженнифер Лопес

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Мишель Йео

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Синтия Эриво и Ариана Гранде

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес
фото: Сара Полсон
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ВтроёмЗлаяКончится лето

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Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес фотографии
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