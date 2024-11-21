Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Николь Кидман и Дженнифер Лопес

В холодный осенний сезон рекомендуем заряжать социальную батарейку, согреваясь на вечеринках и в уютных креслах кинотеатров, как это делают герои светской хроники. В рамках фестиваля ко дню рождения кинотеатра «Художественный» прошёл показ фильма
Владимира Мункуева
и
Максима Арбугаева «Кончится лето»
. Среди зрителей были актёры картины
Макар Хлебников
,
Денис Кузнецов
и
Батма Иманакунова
, а также
Роман Евдокимов
,
Арам Вардеванян
,
Лиза Шакира
.
фото: Макар Хлебников
фото: Денис Кузнецов
фото: Батма Иманакунова с подругой
фото: Роман Евдокимов
фото: Арам Вардеванян
фото: Лиза Шакира
фото: Никита Санаев
В кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялся специальный показ фильма
«Втроем»
, на котором присутствовали актеры картины
Ирина Старшенбаум
,
Александра Ревенко
,
Сергей Кузнецов
и другие.
фото: Ирина Старшенбаум
фото: Александра Ревенко
фото: Сергей Кузнецов
19 ноября в Лондоне прошла 27-я ежегодная церемония вручения премии GQ Men Of The Year. На красную дорожку вышли
Николь Кидман
,
Алисия Викандер
,
Джуд Лоу
и другие.
фото: Николь Кидман
фото: Джон Кортахарена и Алисия Викандер
фото: Джуд Лоу
фото: Ричард Гэдд
фото: Патрик Шварценеггер
фото: Кирнан Шипка
12 ноября на гала-концерте «Голос поэта» встретились
Катерина Шпица
,
Ольга Будина
,
Родион Газманов
и
Глеб Калюжный
.
фото: Руслан Панов и Катерина Шпица
фото: Ольга Будина
фото: Аня Покров и Глеб Калюжный
фото: Родион Газманов
На ковровой дорожке церемонии вручения MTV Europe Music Awards 2024, прошедшей 10 ноября, появились
Аарон Тейлор-Джонсон
,
Джоди Тернер-Смит
,
Рита Ора
в качестве ведущей и её супруг
Тайка Вайтити
.
фото: Аарон Тайлор-Джонсон
фото: Джоди Тернер-Смит
фото: Рита Ора и Тайка Вайтити
5 ноября в Лондоне британский Harper’s Bazaar раздал награды на церемонии вручения премии «Женщина года-2024». Мероприятие прошло в роскошном лондонском отеле Claridges, а на ковровой дорожке появились
Софи Тернер
,
Джоди Комер
,
Брайан Кокс
,
Харриет Уолтер
.
фото: Софи Тернер
фото: Джоди Комер
фото: Харпер и Виктория Бекхэм
фото: Брайан Кокс
фото: Харриет Уолтер
фото: Никола Колхан
4 ноября в Великом Новгороде состоялась торжественная церемония закрытия XXVIII Международного фестиваля театральных искусств имени Ф.М. Достоевского. На ней встретились
Михаил Пореченков
,
Алена Бабенко
,
Вера Сапунова
,
Денис Степанов
и многие другие.
фото: Михаил Пореченков
фото: Алена Бабенко
фото: Вера Сапунова
фото: Денис Степанов
В Лос-Анджелесе на премьере фильма
«Злая»
, основанного на популярном бродвейском мюзикле, встретились
Дженнифер Лопес
,
Мишель Йео
,
Сара Полсон
и другие.
фото: Дженнифер Лопес
фото: Мишель Йео
фото: Синтия Эриво и Ариана Гранде фото: Сара Полсон
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