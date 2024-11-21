Домохозяйка-спецагент: Юлия Егерева, Дарья Погодина и Станислав Бондаренко

20 ноября в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась светская премьера экшн-комедии «УничтоЖанна»
о домохозяйке со сверхспособностями. Первыми фильм посмотрели актёры проекта Юлия Егерева
, Игорь Ознобихин
, Станислав Бондаренко
, Дарья Погодина
и другие, а также Алексей Марков
, Анна Калашникова
, Жан Просянов
.
фото: Юлия Егерева
фото: Игорь Ознобихин
фото: Станислав Бондаренко
фото: Дарья Погодина
фото: Джонатан Солвей и Дин Майер
фото: Марго Шведова
фото: Тимотэ Вьен
фото: Алексей Марков
фото: Анна Калашникова
фото: Жан Просянов
фото: Юлия Егерева и рэпер 9 грамм
Смотрите фильм «УничтоЖанна» с Юлией Егеревой и Павлом Прилучным в главных ролях в кино с 21 ноября.
фото: Группа Море Монро
«УничтоЖанна». Трейлер №2
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