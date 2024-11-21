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Домохозяйка-спецагент: Юлия Егерева, Дарья Погодина и Станислав Бондаренко

21 ноября
2024 год

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21 ноября 2024
20 ноября в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась светская премьера экшн-комедии «УничтоЖанна» о домохозяйке со сверхспособностями. Первыми фильм посмотрели актёры проекта Юлия Егерева, Игорь Ознобихин, Станислав Бондаренко, Дарья Погодина и другие, а также Алексей Марков, Анна Калашникова, Жан Просянов.

Домохозяйка-спецагент: Юлия Егерева, Дарья Погодина и Станислав Бондаренко
фото: Юлия Егерева

Домохозяйка-спецагент: Юлия Егерева, Дарья Погодина и Станислав Бондаренко
фото: Игорь Ознобихин

Домохозяйка-спецагент: Юлия Егерева, Дарья Погодина и Станислав Бондаренко
фото: Станислав Бондаренко

Домохозяйка-спецагент: Юлия Егерева, Дарья Погодина и Станислав Бондаренко
фото: Дарья Погодина

Домохозяйка-спецагент: Юлия Егерева, Дарья Погодина и Станислав Бондаренко
фото: Джонатан Солвей и Дин Майер

Домохозяйка-спецагент: Юлия Егерева, Дарья Погодина и Станислав Бондаренко
фото: Марго Шведова

Домохозяйка-спецагент: Юлия Егерева, Дарья Погодина и Станислав Бондаренко
фото: Тимотэ Вьен

Домохозяйка-спецагент: Юлия Егерева, Дарья Погодина и Станислав Бондаренко
фото: Алексей Марков

Домохозяйка-спецагент: Юлия Егерева, Дарья Погодина и Станислав Бондаренко
фото: Анна Калашникова

Домохозяйка-спецагент: Юлия Егерева, Дарья Погодина и Станислав Бондаренко
фото: Жан Просянов

Домохозяйка-спецагент: Юлия Егерева, Дарья Погодина и Станислав Бондаренко
фото: Юлия Егерева и рэпер 9 грамм

Домохозяйка-спецагент: Юлия Егерева, Дарья Погодина и Станислав Бондаренко
фото: Группа Море Монро

Смотрите фильм «УничтоЖанна» с Юлией Егеревой и Павлом Прилучным в главных ролях в кино с 21 ноября.

«УничтоЖанна». Трейлер №2
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