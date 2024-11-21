Диалог культур: Яна Чурикова, Сергей Шакуров и Анна Слю

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Что нужно знать о новой экранизации книги Юлиана Семенова

Следствие вели: как «Противостояние» ищет новый подход к жанру ретро-детектива

Опять ты

«Я устал от него немного»: Юрий Быков не хотел брать Артёма Быстрова в сериал «Лихие»

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Энтони Пенроуз: «Мать ничего не говорила о войне те 20 лет, что я ее знал»

Автор книги «Жизнь Ли Миллер» о работе над фильмом «Великая» с Кейт Уинслет в главной роли