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Диалог культур: Яна Чурикова, Сергей Шакуров и Анна Слю

21 ноября
2024 год

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21 ноября 2024
20 ноября в кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера сериала «Уроки китайского» о взрослении, дружбе и приключениях. Среди гостей премьеры были режиссёр проекта Иван Макаревич, актёры Анна Слю, Денис Никитин, Александра Немчинова и Роберт Захарян, а также Яна Чурикова, Сергей Шакуров, Лянка Грыу, Ксения Суркова, Александра Черкасова, Диана Милютина, Владимир Гарцунов и другие.

Диалог культур: Яна Чурикова, Сергей Шакуров и Анна Слю
фото: Анна Слю

Диалог культур: Яна Чурикова, Сергей Шакуров и Анна Слю
фото: Денис Никитин

Диалог культур: Яна Чурикова, Сергей Шакуров и Анна Слю
фото: Александра Немчинова

Диалог культур: Яна Чурикова, Сергей Шакуров и Анна Слю
фото: Роберт Захарян

Диалог культур: Яна Чурикова, Сергей Шакуров и Анна Слю
фото: Яна Чурикова

Диалог культур: Яна Чурикова, Сергей Шакуров и Анна Слю
фото: Сергей Шакуров

Диалог культур: Яна Чурикова, Сергей Шакуров и Анна Слю
фото: Елена Борщева

Диалог культур: Яна Чурикова, Сергей Шакуров и Анна Слю
фото: Группа «Фабрика»

Диалог культур: Яна Чурикова, Сергей Шакуров и Анна Слю
фото: Лянка Грыу

Диалог культур: Яна Чурикова, Сергей Шакуров и Анна Слю
фото: Ксения Суркова

Диалог культур: Яна Чурикова, Сергей Шакуров и Анна Слю
фото: Александра Черкасова

Диалог культур: Яна Чурикова, Сергей Шакуров и Анна Слю
фото: Диана Милютина

Диалог культур: Яна Чурикова, Сергей Шакуров и Анна Слю
фото: Анфиса Вистингаузен

Диалог культур: Яна Чурикова, Сергей Шакуров и Анна Слю
фото: Роман Евдокимов

Диалог культур: Яна Чурикова, Сергей Шакуров и Анна Слю
фото: Владимир Горцунов

Диалог культур: Яна Чурикова, Сергей Шакуров и Анна Слю
фото: Иван Николаев

Первые две серии молодежного драмеди «Уроки китайского» доступны в «Амедиатеке» с 21 ноября.

«Уроки китайского»
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№ 1
Yanina Sokolova   21.11.2024 - 16:33
Роберт Захарян так оделся, как "А-ля 80-е, стиль ретро на сцене))) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Диалог культур: Яна Чурикова, Сергей Шакуров и Анна Слю фотографии
Диалог культур: Яна Чурикова, Сергей Шакуров и Анна Слю фотографии
Диалог культур: Яна Чурикова, Сергей Шакуров и Анна Слю фотографии
Диалог культур: Яна Чурикова, Сергей Шакуров и Анна Слю фотографии
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