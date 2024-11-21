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Флоренс Пью заморозила яйцеклетки из-за болезни

21 ноября
2024 год

Лайфстайл >>
21 ноября 2024
Флоренс Пью в подкасте She MD рассказала, что врачи диагностировали у неё синдром поликистозных яичников и эндометриоз, из-за чего ей пришлось заморозить яйцеклетки.

Флоренс Пью заморозила яйцеклетки из-за болезни

«Это было так странно, потому что женщины в моей семье — машины по производству детей. Моя мама рожала в сорок, как и бабушка. Поэтому было неожиданным услышать в 27 лет, что мне нужно срочно сохранить яйцеклетки. Но мне очень повезло, что я узнала об этом вовремя, потому что я хотела детей с самого детства», — поделилась актриса. По словам Пью, решение «пойти и всё проверить» возникло у неё внезапно: «Мне приснилось несколько странных снов. Думаю, моё тело мне что-то подсказывало».
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Флоренс Пью заморозила яйцеклетки из-за болезни фотографии
Флоренс Пью заморозила яйцеклетки из-за болезни фотографии
Флоренс Пью заморозила яйцеклетки из-за болезни фотографии
Флоренс Пью заморозила яйцеклетки из-за болезни фотографии
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