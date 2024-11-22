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Женщины Голливуда: Деми Мур, Тильда Суинтон и Юра Борисов

22 ноября
2024 год

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22 ноября 2024
В Лос-Анджелесе прошла ежегодная премия «Женщины Голливуда», организованная журналом Elle, на которой чествуют самых успешных женщин шоу-бизнеса. Гостями вечера стали Кэмерон Диас, Деми Мур, Селена Гомес, Джулианна Мур, Тильда Суинтон, Майки Мэдисон, Юра Борисов и многие другие.

Женщины Голливуда: Деми Мур, Тильда Суинтон и Юра Борисов
фото: Деми Мур

Женщины Голливуда: Деми Мур, Тильда Суинтон и Юра Борисов
фото: Рита Уилсон и Кэмерон Диас

Женщины Голливуда: Деми Мур, Тильда Суинтон и Юра Борисов
фото: Джулианна Мур

Женщины Голливуда: Деми Мур, Тильда Суинтон и Юра Борисов
фото: Селена Гомес

Женщины Голливуда: Деми Мур, Тильда Суинтон и Юра Борисов
фото: Тильда Суинтон

Женщины Голливуда: Деми Мур, Тильда Суинтон и Юра Борисов
фото: Майки Мэдисон

Женщины Голливуда: Деми Мур, Тильда Суинтон и Юра Борисов
фото: Ева Лонгория

Женщины Голливуда: Деми Мур, Тильда Суинтон и Юра Борисов
фото: Юра Борисов

Женщины Голливуда: Деми Мур, Тильда Суинтон и Юра Борисов
фото: Кэри Маллиган

Женщины Голливуда: Деми Мур, Тильда Суинтон и Юра Борисов
фото: Сельма Блэр

Женщины Голливуда: Деми Мур, Тильда Суинтон и Юра Борисов
фото: Сирша Ронан

Женщины Голливуда: Деми Мур, Тильда Суинтон и Юра Борисов
фото: Педро Альмодовар

Женщины Голливуда: Деми Мур, Тильда Суинтон и Юра Борисов
фото: Жюстин Люпе
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Женщины Голливуда: Деми Мур, Тильда Суинтон и Юра Борисов фотографии
Женщины Голливуда: Деми Мур, Тильда Суинтон и Юра Борисов фотографии
Женщины Голливуда: Деми Мур, Тильда Суинтон и Юра Борисов фотографии
Женщины Голливуда: Деми Мур, Тильда Суинтон и Юра Борисов фотографии
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