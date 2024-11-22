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«Я поняла, что он никуда от меня не денется»: Ольга Медынич о дружбе с Михаилом Трухиным

22 ноября
2024 год

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22 ноября 2024
На телеканале ТНТ состоялась премьера комедийного сериала «Макрон», главные роли в котором исполнили Ольга Медынич и Михаил Трухин. Они не только коллеги по площадке, но и близкие друзья, имеющие особую связь друг с другом. В совместном интервью журналу «ОК!» Ольга и Михаил рассказали об их дружбе.

«Я поняла, что он никуда от меня не денется»: Ольга Медынич о дружбе с Михаилом Трухиным

«Я не верю в стереотипы, что дружбы между мужчиной и женщиной нет. Когда я первый раз познакомилась с Мишей Трухиным, я поняла, что никуда он от меня не денется. Я так решила внутри себя, потому что бесконечно влюбилась в него. Он просто какой-то мой человек. Может быть, я так решила, а Миша до сих пор не в курсе, что он мой друг. Дружба – это то же самое, что и любовь, просто без интимной составляющей. Это любовь к человеку, личности и душе. Я люблю Мишкину душу».

«Я поняла, что он никуда от меня не денется»: Ольга Медынич о дружбе с Михаилом Трухиным

«Я не могу назвать дружбу работой, потому что за работу платят деньги. Однако, конечно, это надо поддерживать и включаться в любимого человека. Я периодически интересуюсь у Миши о том, как он спал, что он ел, какое у него настроение, что у него случилось или не случилось. Это не работа, это – кайф. Также для друзей и для любимых людей важно совпадение чувства юмора. Я отправляю Мише миллион всяких мемов и гнусных вещей, на что он реагирует и точно так же отправляет мне что-нибудь в ответ. Для большой любви необходимо чувство юмора. Я очень люблю Мишу и буду бесконечно благодарна вселенной, если мы и дальше будем совместно работать, а если и не будем, то плевать. Я скоро поеду к Мишке на дачу, где мы обсудим это смешное интервью, поскольку, когда мы собираемся вместе, мы постоянно смеемся и перемываем всем косточки!», – поделилась Ольга.

«Я поняла, что он никуда от меня не денется»: Ольга Медынич о дружбе с Михаилом Трухиным

«Мы из одного города, у нас масса общих знакомых и друзей. Мы какой-то одной группы крови, что касается отношения к жизни, юмору, невзгодам и прочей ерунде. Если бы нам дали роли, где нужно играть врагов, то тут, конечно, всё искрило и сверкало бы. Есть такое понятие, что артисту гораздо интереснее существовать в пограничных ситуациях, чем в обычных обстоятельствах. Поэтому играть врагов гораздо интереснее, поскольку это пограничное состояние», – рассказал Михаил.
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Макрон

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«Я поняла, что он никуда от меня не денется»: Ольга Медынич о дружбе с Михаилом Трухиным фотографии
«Я поняла, что он никуда от меня не денется»: Ольга Медынич о дружбе с Михаилом Трухиным фотографии
«Я поняла, что он никуда от меня не денется»: Ольга Медынич о дружбе с Михаилом Трухиным фотографии
«Я поняла, что он никуда от меня не денется»: Ольга Медынич о дружбе с Михаилом Трухиным фотографии
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