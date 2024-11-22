«Я поняла, что он никуда от меня не денется»: Ольга Медынич о дружбе с Михаилом Трухиным

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Телепремьера запланирована в эфире Первого канала в 2025 году

Закончились съемки восьмого сезона сериала «По законам военного времени» с Климовой и Панкратовым-Черным

Интервью

Юлия Егерева: «Женщины сами по себе — супергероини»

Актриса и продюсер «УничтоЖанны» — о том, как уговаривала Павла Прилучного, веб-сериал стал фильмом и вдохновлял образ Марго Робби