Агата Муцениеце отказывается забирать сына у бывшего мужа

Агата Муцениеце
не забирает своего 11-летнего сына Тимофея у бывшего мужа Павла Прилучного
уже месяц, хотя у неё на руках есть исполнительный лист. По словам актрисы, она не торопится этого делать, чтобы не травмировать психику ребёнка. Однако адвокат актёра считает, что Агата не хочет, чтобы был зафиксирован факт того, что Тимофей не хочет переезжать к матери. Это может повлиять на дальнейшее решение суда.
«Адвокат актера предполагает, что Агата попросту не хочет, чтобы был зафиксирован тот факт, что Тимофей категорически не хочет переезжать от отца к матери, поскольку это предрешит решение суда по существу. С того момента, как актрисе был выдан исполнительный лист, по словам адвоката, никаких звонков и сообщений от Агаты сыну не поступало»
, — рассказал
источник. Сама Агата ранее заявляла, что, несмотря на решение суда, Прилучный так и не вернул ей сына. В данное время проходит судебная психологическая и педагогическая экспертиза для того, чтобы определить место жительство Тимофея. Ее итоги будут известны в январе 2025-го.
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