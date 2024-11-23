«Бесконечные дворцы и Мариинка»: Анна Завтур о воспитании искусством

Анна Завтур
, сыгравшая главную героиню в сериале «Лихие»
, рассказала в интервью журналу Hello!
о том, что никогда не мечтала стать актрисой и на актёрский поступила случайно. Однако мама стремилась раскрыть потенциал дочери с малых лет: водила её по культурным достопримечательностям Санкт-Петербурга и приглашала домой известных педагогов.
«О том, чтобы стать кинозвездой, никогда не мечтала. У меня было множество других активностей. Мама видела во мне потенциал и пыталась раскрыть его с помощью красоты и искусства. Екатерининский парк, бесконечные дворцы и обязательный поход на балет в Мариинку — вот мои самые ранние воспоминания. Еще у меня были частные занятия с Инной Скляревской — известным балетным критиком, которая состояла в жюри театрального конкурса «Золотая Маска». Она преподавала мне историю живописи и русского балета, историю нашей страны.
К нам на дом приходили педагоги по иностранным языкам и музыке — я играла на фортепиано, а мой брат — на флейте. Помимо этого, я занималась легкой атлетикой — весь подоконник был заставлен моими кубками и медалями. А еще училась писать стихи и прозу в литературной школе Анны Ахматовой, которая находилась неподалеку от нашего дома в Царском Селе, ходила в художку. С рисованием быстро завязала, как, впрочем, и с музыкой — не хватило усидчивости. Зато пошла на танцы — началось все с буги-вуги, потом был jazz funk, контемпорари…
И когда пришло время определяться с будущей профессией, оказалось, что не знаю, чем хочу заниматься. Понимала, что чем-то творческим, но для чего-то музыкального или хореографического у меня оказалось недостаточно образования, чтобы пойти на высшее. И тут неожиданный поворот: меня взяли в модельное агентство, а подружка предложила: «Пойдем попробуемся на актерское?». Пошла просто так, за компанию. И в итоге поступила на курс Фильштинского в РГИСИ. А подружка не прошла»
, — рассказала Анна.
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