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Иван Янковский создал образ Раскольникова из наблюдений за бомжами

24 ноября
2024 год

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24 ноября 2024
В новой экранизации романа «Преступление и наказание» Родион Раскольников в исполнении Ивана Янковского напоминает полубезумного бездомного, которого мучают мощные галлюцинации и голод. Оказалось, что именно с бездомных актёр и срисовал своего персонажа, насмотревшись на американских бомжей. Обсуждая способы входа в роль на кино-ужине с Тихоном Жизневским, Иван признался, что огромное значение для него имеет костюм и грим.

Иван Янковский создал образ Раскольникова из наблюдений за бомжами

«У меня многое идёт от костюма и от грима. Я стригусь и всё, я уже понимаю (если я попал с причёской в образ) что что-то уже по-другому. Я отдыхал с семьёй в Лос-Анджелесе и черпал вдохновение из наблюдения за бомжами, которых я видел под мостами. Я там провёл месяц как раз перед съёмками и пытался за этот месяц подготовиться к этой картине. Обрастал бородой, ногтями, постоянно читал книжки, которые мне впоследствии помогли в создании образа. Я глядел на этих бомжей, которые сами с собой общаются, странно себя ведут... И эта штука мне реально очень помогла в работе над Родионом. Понятно, что я не только это брал, но костюм мне очень важен. На «Фишере» я сразу сказал, что мне нужен пиджачок, брючки и ботиночки. Адидаса мы когда придумывали с Першиным, мне очень многое дала эта его шубейка, куртка синяя. Усы тоже решили. И я прям верил, что я стена, чувак, который вообще не суетится».

Иван Янковский создал образ Раскольникова из наблюдений за бомжами

Иван также признался, что ему многое дала учёба: «Мне очень нужно было поучиться в институте, потому что я понимал, что я ничего не умею. У меня нет врождённого таланта. То, что я сыграл в детстве в фильме «Индиго» — это был тихий ужас, я вообще собой не владел. И ничего не понимал про профессию. Институт мне очень помог, и я всем бы пожелал поучиться в институте, если ты хочешь серьёзно заниматься этой профессией».
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Иван Янковский создал образ Раскольникова из наблюдений за бомжами фотографии
Иван Янковский создал образ Раскольникова из наблюдений за бомжами фотографии
Иван Янковский создал образ Раскольникова из наблюдений за бомжами фотографии
Иван Янковский создал образ Раскольникова из наблюдений за бомжами фотографии
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