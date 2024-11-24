Иван Янковский создал образ Раскольникова из наблюдений за бомжами

В новой экранизации романа «Преступление и наказание»
Родион Раскольников в исполнении Ивана Янковского
напоминает полубезумного бездомного, которого мучают мощные галлюцинации и голод. Оказалось, что именно с бездомных актёр и срисовал своего персонажа, насмотревшись на американских бомжей. Обсуждая способы входа в роль на кино-ужине
с Тихоном Жизневским
, Иван признался, что огромное значение для него имеет костюм и грим.
«У меня многое идёт от костюма и от грима. Я стригусь и всё, я уже понимаю (если я попал с причёской в образ) что что-то уже по-другому. Я отдыхал с семьёй в Лос-Анджелесе и черпал вдохновение из наблюдения за бомжами, которых я видел под мостами. Я там провёл месяц как раз перед съёмками и пытался за этот месяц подготовиться к этой картине. Обрастал бородой, ногтями, постоянно читал книжки, которые мне впоследствии помогли в создании образа. Я глядел на этих бомжей, которые сами с собой общаются, странно себя ведут... И эта штука мне реально очень помогла в работе над Родионом. Понятно, что я не только это брал, но костюм мне очень важен. На «Фишере» я сразу сказал, что мне нужен пиджачок, брючки и ботиночки. Адидаса мы когда придумывали с Першиным, мне очень многое дала эта его шубейка, куртка синяя. Усы тоже решили. И я прям верил, что я стена, чувак, который вообще не суетится»
.
Иван также признался, что ему многое дала учёба: «Мне очень нужно было поучиться в институте, потому что я понимал, что я ничего не умею. У меня нет врождённого таланта. То, что я сыграл в детстве в фильме «Индиго» — это был тихий ужас, я вообще собой не владел. И ничего не понимал про профессию. Институт мне очень помог, и я всем бы пожелал поучиться в институте, если ты хочешь серьёзно заниматься этой профессией»
.
обсуждение >>