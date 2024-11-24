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«Я создал иллюзию мужчины на экране»: Дмитрий Нагиев объяснил, кто и зачем ходит в его актёрскую школу в Дубае

24 ноября
2024 год

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24 ноября 2024
По случаю выхода комедии «Зять» исполнитель заглавной роли Димитрий Нагиев дал интервью изданию «7 Дней», в котором рассказал о том, зачем состоятельные кроты люди посещают его школу актёрских техник в Дубае.

«Я создал иллюзию мужчины на экране»: Дмитрий Нагиев объяснил, кто и зачем ходит в его актёрскую школу в Дубае

«Ко мне приходят состоявшиеся в жизни люди, у которых свой бизнес. Им меньше всего нужно актёрское мастерство, зато нужен момент раскрепощения. А актёрские техники, которые даём я и мои коллеги, помогают раскрыться и логично себя вести в разных сложных ситуациях».

«Когда люди приходят и на первый вопрос: «Для чего вам это?» — отвечают: «Хочу попробовать воспитать в себе ту же харизму, которую воспитали вы», я понимаю, что они не врут. Ведь я, в общем, не косая сажень в плечах а, скорее, косая сажень в глазах. Я не огромный брутальный дядька, но создал какую-то иллюзию мужчины на экране. И им то же самое нужно, поскольку многие бизнесмены — весьма тщедушные люди, сделавшие свои карьеры умом. И вот сейчас они осознали, что пришло время, почему бы немножко не понять, не подсмотреть, как этот паренёк из ничего сделал чего».

«Я создал иллюзию мужчины на экране»: Дмитрий Нагиев объяснил, кто и зачем ходит в его актёрскую школу в Дубае

Вместе с Дмитрием в школе преподаёт его сын Кирилл Нагиев. «Мы вообще не преподаём, мы делимся наработанным опытом. Кирилл и Александр Шульгин — а они вместе работают на курсе — учились в институте гораздо позже меня, и новые актёрские техники позволяют им смело людям что-то показывать и «растаскивать», говоря на современном языке. И когда здоровый взрослый 40-летний дядька лежит посреди торгового центра на полу или посреди тротуара, глядя в небо, потому что педагог велел минутное видео прислать, как он лежит на мостовой, представляете, какая степень зажима снимается с человека? А второй его обязан снимать, причём снимать не рядом, а так, чтобы камеры не было видно и чтобы окружающим казалось — человек просто вот лёг на дороге. Зажим у нас снимают по-зверски, варварски, и я удивлён, как люди идут на это».

«Я создал иллюзию мужчины на экране»: Дмитрий Нагиев объяснил, кто и зачем ходит в его актёрскую школу в Дубае

Увидев первые результаты («парни начинают иначе ходить и выглядеть, девушки преображаются как после пластической операции по увеличению груди») Нагиев понял, что 2-недельного курса мало и запустил 6-недельный. Хотя, по словам актёра, он почти ничего не зарабатывает на этой школе: «Достаточно просто понять, сколько стоит два перелёта туда-обратно бизнес-классом — они съедают львиную долю прибыли, остаются копейки! Я ведь не могу себе позволить сидеть там на протяжении всех двух недель. Я начинаю курс, дальше ребята подхватывают и тащат на себе основную работу. А я потом закрываю программу, и в конце у нас финальные концерты».
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«Я создал иллюзию мужчины на экране»: Дмитрий Нагиев объяснил, кто и зачем ходит в его актёрскую школу в Дубае фотографии
«Я создал иллюзию мужчины на экране»: Дмитрий Нагиев объяснил, кто и зачем ходит в его актёрскую школу в Дубае фотографии
«Я создал иллюзию мужчины на экране»: Дмитрий Нагиев объяснил, кто и зачем ходит в его актёрскую школу в Дубае фотографии
«Я создал иллюзию мужчины на экране»: Дмитрий Нагиев объяснил, кто и зачем ходит в его актёрскую школу в Дубае фотографии
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