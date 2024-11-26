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Вселенная Кира Булычёва: Сергей Зверев, Анастасия Макеева и Дмитрий Ендальцев

26 ноября
2024 год

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26 ноября 2024
24 ноября в день матери в кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера режиссёрского дебюта Дмитрия Ендальцева «Мама» — четвёртого эпизода проекта «Хронос», основанного на повестях и рассказах Кира Булычёва. Картину зрителям представили продюсер соавтор сценарий Дмитрий Белосохов, режиссёр Дмитрий Ендальцев и актёры Николай Новосёлов, Ангелина Пахомова, Виктория Белосохова и Виктор Пипа.

Вселенная Кира Булычёва: Сергей Зверев, Анастасия Макеева и Дмитрий Ендальцев
фото: Виктория и Дмитрий Белосоховы с сыном

Вселенная Кира Булычёва: Сергей Зверев, Анастасия Макеева и Дмитрий Ендальцев
фото: Дмитрий Ендальцев

Вселенная Кира Булычёва: Сергей Зверев, Анастасия Макеева и Дмитрий Ендальцев
фото: Николай Новосёлов

Вселенная Кира Булычёва: Сергей Зверев, Анастасия Макеева и Дмитрий Ендальцев
фото: Ангелина Пахомова

Вселенная Кира Булычёва: Сергей Зверев, Анастасия Макеева и Дмитрий Ендальцев
фото: Виктор Пипа

Среди первых зрителей картины были замечены Сергей Зверев, Наталья Швец, Евгения Ахременко, Анастасия Макеева, Алёна Чехова и другие.

Вселенная Кира Булычёва: Сергей Зверев, Анастасия Макеева и Дмитрий Ендальцев
фото: Сергей Зверев

Вселенная Кира Булычёва: Сергей Зверев, Анастасия Макеева и Дмитрий Ендальцев
фото: Алёна Чехова

Вселенная Кира Булычёва: Сергей Зверев, Анастасия Макеева и Дмитрий Ендальцев
фото: Анастасия Макеева с мужем

Вселенная Кира Булычёва: Сергей Зверев, Анастасия Макеева и Дмитрий Ендальцев
фото: Евгения Ахременко

Вселенная Кира Булычёва: Сергей Зверев, Анастасия Макеева и Дмитрий Ендальцев
фото: Надя Ручка с сыном

«Мама» в прокате с 24 ноября 2024 года.
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Вселенная Кира Булычёва: Сергей Зверев, Анастасия Макеева и Дмитрий Ендальцев фотографии
Вселенная Кира Булычёва: Сергей Зверев, Анастасия Макеева и Дмитрий Ендальцев фотографии
Вселенная Кира Булычёва: Сергей Зверев, Анастасия Макеева и Дмитрий Ендальцев фотографии
Вселенная Кира Булычёва: Сергей Зверев, Анастасия Макеева и Дмитрий Ендальцев фотографии
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