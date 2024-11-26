Вселенная Кира Булычёва: Сергей Зверев, Анастасия Макеева и Дмитрий Ендальцев

24 ноября в день матери в кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера режиссёрского дебюта Дмитрия Ендальцева «Мама»
— четвёртого эпизода проекта «Хронос», основанного на повестях и рассказах Кира Булычёва
. Картину зрителям представили продюсер соавтор сценарий Дмитрий Белосохов
, режиссёр Дмитрий Ендальцев
и актёры Николай Новосёлов
, Ангелина Пахомова
, Виктория Белосохова
и Виктор Пипа
.
фото: Виктория и Дмитрий Белосоховы с сыном
фото: Дмитрий Ендальцев
фото: Николай Новосёлов
фото: Ангелина Пахомова
фото: Виктор Пипа
Среди первых зрителей картины были замечены Сергей Зверев
, Наталья Швец
, Евгения Ахременко
, Анастасия Макеева
, Алёна Чехова
и другие.
фото: Сергей Зверев
фото: Алёна Чехова
фото: Анастасия Макеева с мужем
фото: Евгения Ахременко
«Мама» в прокате с 24 ноября 2024 года. фото: Надя Ручка с сыном
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