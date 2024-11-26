«Современные папы хотят равного участия в воспитании детей»: Софико Шеварнадзе о многодетных семьях

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Актрисе поставили инвалидность и отчислили из училища

«Я выпала из жизни на 2 года»: Кристина Бабушкина рассказала, как авария изменила её жизнь

Комедия в холодных тонах: Вера Алентова, Ирина Пегова и Мила Ершова

24 ноября

«Я создал иллюзию мужчины на экране»: Дмитрий Нагиев объяснил, кто и зачем ходит в его актёрскую школу в Дубае

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