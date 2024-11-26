«Современные папы хотят равного участия в воспитании детей»: Софико Шеварнадзе о многодетных семьях

22 ноября в московском Национальном центре «Россия» прошёл премьерный показ документального фильма «Это все ваши?», рассказывающего о буднях многодетных семей из разных регионов страны. Картина, приуроченная к Году семьи, погружает зрителей в повседневную жизнь и уникальные ситуации и эмоции, с которыми сталкиваются многодетные семьи. Фильм не просто отражает бытовую реальность, это ещё и исследование о том, что мотивирует людей создавать многодетные семьи, откуда родители черпают силы, как им помогает государство, о чем мечтают члены больших семей и сбываются ли их мечты.
фото: Софико Шеварнадзе
Автором идеи фильма выступила Софико Шеварнадзе, не так давно сама ставшая мамой. «Сегодня, если женщина выбирает посвятить все свое время воспитанию детей, то это очень важный выбор. Даже, скорее, возможность выбора. Именно в этом — ключевой вывод, к которому мы пришли, работая над фильмом. К тому же за последнее время значительно изменилось отношение к отцовству, которое больше не сводится исключительно к материальному обеспечению семьи — современные папы хотят равного участия в воспитании детей», — подчеркивает Софико.
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