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«Я выпала из жизни на 2 года»: Кристина Бабушкина рассказала, как авария изменила её жизнь

26 ноября
2024 год

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26 ноября 2024
Кристина Бабушкина родилась в семье музыкантов — её папа был гобоистом и играл в симфоническом оркестре, а мама до сих пор преподаёт, обучая хоровых дирижёров. Родители мечтали, что дочь пойдёт по их стопам и станет оперной певицей. Но в 12 лет Кристина взбунтовалась против этого плана и бросила музыкальную школу. После школы она поступила в Иркутское театральное училище, но так его и не закончила из-за страшной автомобильной аварии, в результате которой у неё был повреждён позвоночник и нога. Бабушкина долгие месяцы провела в больнице, «выпав из жизни» почти на 2 года. Отчисление из училища актриса восприняла как конец света. Но именно эти события заставили её ухватиться за свою мечту и осуществить её во что бы то ни стало.

«Я выпала из жизни на 2 года»: Кристина Бабушкина рассказала, как авария изменила её жизнь


«Казалось, что мир рухнул. Меня отчислили из театрального вуза, потому что не было уверенности в том, что я смогу заниматься этой профессией. У меня была инвалидность. И мне сказали выбрать другую профессию. Было обидно ужасно. Но именно благодаря этому я поехала в Москву, мне хотелось взять реванш и доказать всем. Я поехала поступать в Москву и поступила к Табакову. Проблема была ещё в том, что я была взрослая, мне было 20 лет — для поступающего в театральный вуз это достаточно большой возраст. Наверное, во мне что-то такое ощущалось — либо пан, либо пропал — я была такая…наотмашь», — вспоминает Кристина в интервью Светлане Бондарчук.

«Я выпала из жизни на 2 года»: Кристина Бабушкина рассказала, как авария изменила её жизнь

«Я была с русой косой, в мамином платье из консерватории. Надо мной потом смеялись, говорили «Фрося Бурлакова наша приехала». У меня и материал был сибирский, я читала Распутина, Вампилова, я читала произведения из моего края. Олег Павлович очень это любил и сразу мне сказал, что меня возьмёт».
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Кристина БабушкинаСветлана БондарчукОлег Табаков

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«Я выпала из жизни на 2 года»: Кристина Бабушкина рассказала, как авария изменила её жизнь фотографии
«Я выпала из жизни на 2 года»: Кристина Бабушкина рассказала, как авария изменила её жизнь фотографии
«Я выпала из жизни на 2 года»: Кристина Бабушкина рассказала, как авария изменила её жизнь фотографии
«Я выпала из жизни на 2 года»: Кристина Бабушкина рассказала, как авария изменила её жизнь фотографии
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