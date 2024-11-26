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Благое дело: Владимир Мишуков и Ольга Сутулова объявили о совместном фотопроекте

26 ноября
2024 год

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26 ноября 2024
Владимир Мишуков и Ольга Сутулова объявили о совместном фотопроекте с подопечными фондов «Вера» и «Галчонок». Инициатива призвана помочь детям с дополнительными потребностями выразить себя творчески и по-настоящему прожить детство. На экскурсию по фотовыставке Владимира под названием «Если бы я был…», которая стала отправной точкой для грядущего проекта, также пришли Евгений Стычкин, Софья Аржаных и Михаил Тройник.

Благое дело: Владимир Мишуков и Ольга Сутулова объявили о совместном фотопроекте
фото: Наталья Каневская, Владимир Мишуков, Ольга Сутулова, Ксения Дремова, Михаил Тройник, Софья Аржаных и Евгений Стычкин

Выставка актёра «Если бы я был…» состоит из серии снимков, на которых дети примеряют образы мамы и папы и фантазируют о том, как бы они себя вели, будь они родителями. Все фотографии сопровождаются цитатами героев на тему взросления: «Территорию детства нужно охранять на протяжении всей своей жизни, и наша задача как взрослых — сделать все для сохранения детства, создать уютное, эмоционально безопасное пространство, помочь им прожить детство полноценно. Мы с Олей Сутуловой, будучи представителями творческой профессии, можем это делать на своей территории, совершенно осознанно, вовлекая благотворительные фонды, которые занимаются помощью профессионально», – рассказал о задумке Владимир Мишуков.

Благое дело: Владимир Мишуков и Ольга Сутулова объявили о совместном фотопроекте
фото: Ольга Сутулова и Владимир Мишуков

В новом проекте дети, подопечные фондов, попробуют себя в роли фотографов и станут героями съемки. Даже если некоторые из них, в силу особенностей здоровья, не смогут фотографировать физически сами, они в любом случае будут полноправными авторами и максимально вовлечены в процесс. А кураторы Владимир и Ольга помогут сделать и отобрать снимки.

Благое дело: Владимир Мишуков и Ольга Сутулова объявили о совместном фотопроекте
фото: Михаил Тройник

«Замечательно, когда люди искусства, театра и кино объединяются в такие проекты, и приятно быть здесь и сейчас, когда рождается такая прекрасная совместная инициатива. Среди великих и знаменитых были люди и с церебральным параличом и с аутизмом, например, Сильвестр Сталлоне — актер и самый известный человек с церебральным параличом. И многие достигли потрясающих высот. Поэтому так важно личным примером показывать, что все имеют право жить полноценной жизнью вне зависимости от своих особенностей», — сказал во время экскурсии Михаил Тройник, друг фонда «Галчонок».

Благое дело: Владимир Мишуков и Ольга Сутулова объявили о совместном фотопроекте
фото: Евгений Стычкин

Благое дело: Владимир Мишуков и Ольга Сутулова объявили о совместном фотопроекте
фото: Софья Аржаных

Фотопроект будет реализован в 2025 году.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   26.11.2024 - 19:37
Ничего не понял с этой затеи. Ну ладно. Им виднее, наверное нужным делом занимаются. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Софья АржаныхВладимир МишуковСильвестр СталлонеЕвгений СтычкинОльга СутуловаМихаил Тройник

фотографии >>
Благое дело: Владимир Мишуков и Ольга Сутулова объявили о совместном фотопроекте фотографии
Благое дело: Владимир Мишуков и Ольга Сутулова объявили о совместном фотопроекте фотографии
Благое дело: Владимир Мишуков и Ольга Сутулова объявили о совместном фотопроекте фотографии
Благое дело: Владимир Мишуков и Ольга Сутулова объявили о совместном фотопроекте фотографии
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