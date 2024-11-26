Благое дело: Владимир Мишуков и Ольга Сутулова объявили о совместном фотопроекте

фото: Наталья Каневская, Владимир Мишуков, Ольга Сутулова, Ксения Дремова, Михаил Тройник, Софья Аржаных и Евгений Стычкин
Выставка актёра «Если бы я был…» состоит из серии снимков, на которых дети примеряют образы мамы и папы и фантазируют о том, как бы они себя вели, будь они родителями. Все фотографии сопровождаются цитатами героев на тему взросления: «Территорию детства нужно охранять на протяжении всей своей жизни, и наша задача как взрослых — сделать все для сохранения детства, создать уютное, эмоционально безопасное пространство, помочь им прожить детство полноценно. Мы с Олей Сутуловой, будучи представителями творческой профессии, можем это делать на своей территории, совершенно осознанно, вовлекая благотворительные фонды, которые занимаются помощью профессионально», – рассказал о задумке Владимир Мишуков.
фото: Ольга Сутулова и Владимир Мишуков
В новом проекте дети, подопечные фондов, попробуют себя в роли фотографов и станут героями съемки. Даже если некоторые из них, в силу особенностей здоровья, не смогут фотографировать физически сами, они в любом случае будут полноправными авторами и максимально вовлечены в процесс. А кураторы Владимир и Ольга помогут сделать и отобрать снимки.
фото: Михаил Тройник
«Замечательно, когда люди искусства, театра и кино объединяются в такие проекты, и приятно быть здесь и сейчас, когда рождается такая прекрасная совместная инициатива. Среди великих и знаменитых были люди и с церебральным параличом и с аутизмом, например, Сильвестр Сталлоне — актер и самый известный человек с церебральным параличом. И многие достигли потрясающих высот. Поэтому так важно личным примером показывать, что все имеют право жить полноценной жизнью вне зависимости от своих особенностей», — сказал во время экскурсии Михаил Тройник, друг фонда «Галчонок».
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